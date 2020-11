El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana ha propuesto a los médicos y pediatras de los centros tres medidas para rebajar la saturación que sufren a diario y ante la «falta de propuestas» de la Conselleria de Sanidad en este sentido.

La primera medida que plantea el foro es que, si al término de la jornada laboral, todavía restan consultas telefónicas por realizar, los facultativos remitan un mail o escrito con registro de entrada al coordinador médico exponiendo la situación y con una copia anexa de los listados de pacientes que no se han podido atender.

Otra de las recomendaciones es centrarse «en el cumplimiento de las funciones médicas que nos son atribuidas, y no de otros procesos burocráticos que no aportan valor a la misma». En este punto recomienda el foro remitir los listados de demandas de asistencia burocrática impropia a las direcciones de Atención Primaria y/o coordinadores médicos, «para su realización por quien corresponda».

En el caso de que haya una presión para realizar estas tareas burocráticas o para prolongar la jornada de trabajo con el fin de atender a todos los pacientes de la agenda, el Foro aconseja que se exijan estas órdenes por escrito a las direcciones de Atención Primaria o a los coordinadores médicos, para poder denunciar dicha situación.

El Foro de Médicos de Atención Primaria asegura que estas medidas han sido consultadas a sus servicios jurídicos para autogestionar el día a día, «bajo un marco legal, deontológico y de seguridad del paciente» y sostienen que se toman «para hacer frente a la inasumible demanda asistencial actual».

Esta entidad elaboró hace meses un documento con 16 medidas que debían implementarse con celeridad para la fase de reconstrucción. «La inacción en estos temas solo nos ha llevado, meses después, al agotamiento y el subsiguiente colapso del sistema sanitario público, que debe seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de lo que queda de pandemia y en el futuro». Tras varios meses de propuestas y negociaciones, añaden desde el foro, «observamos que los pasos que la Conselleria de Sanidad va dando, no solucionan a corto plazo la dramática situación que los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana vivimos en el día a día de nuestras consultas».

Este Foro asegura que ya vaticinó en mayo que el papel de Atención Primaria desempeñaría en la segunda ola un papel más importante que en las primeras fases de la pandemia.

«El muro de contención que es Atención Primaria está derribado»

«Nos han pasado por encima como un tractor. El muro de contención que es la Atención Primaria está como el de Berlín: derribado. Y lo vemos porque el covid ha vuelto a llegar a las UCIs». De este modo se expresa María Ángeles Medina, presidenta de la Asociación Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, quien aclara que estas recomendaciones hechas desde el Foro de Médicos de Atención Primaria son voluntarias. Aclaraciones y sugerencias formuladas en definitiva ante la falta de refuerzos. «Estas recomendaciones, si no se explican bien al paciente, pueden ser impopulares. Por favor, no nos malinterpreten. Lo que queremos es atender bien al enfermo. Estamos pidiendo calidad y tiempo, no ir a volumen de paciente», dice Medina, al tiempo que agrega que la media es ver 60 personas al día, pero con picos de hasta 100. «Más que el enfado predomina ya la depresión. Es un problema de cuidar al cuidador. Hay muchos compañeros de baja psicológica, con subidas de tensión, anginas de pecho, no dormimos bien... Estamos en un círculo nada virtuoso y esto es una carrera de fondo», añade.