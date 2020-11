El Gobierno ha dado un nuevo paso adelante en su estrategia para poder abrir corredores aéreos seguros con Europa, y tiene decidido pedir a los turistas que lleguen a España un test , con resultados negativos 72 horas antes del viaje, que avale que aterrizan sin estar contagiados por el covid. La obligación de los test entrará en vigor el próximo lunes 23 de noviembre.

De esta forma, se garantiza que los turistas no sean portadores de virus, y se posibilita la apertura de los corredores aéreos seguros, tal como viene reclamando el sector turístico de la Costa Blanca, prácticamente cerrado en estos momentos. Más por las restricciones de los países emisores de turistas que por el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, que no afecta a los turistas extranjeros, que puede entrar sin problemas.. Con todo, la patronal hotelera no se muestra nada optimista, porque, al margen de hay que esperar a la vacuna, el miedo a viajar y la crisis económica es general y, de momento, «contra eso no hay vacuna», apuntan fuentes del sector.

En estos momentos salvo, curiosamente, Noruega, todos los países de la Unión Europea están con niveles altos de covid, de ahí la necesidad de pedir un test negativo para entrar en España.