Las acusaciones particular y popular en el caso de los presuntos amaños del Plan General de Alicante pidieron ayer en sus informes finales que valoraran la autoinculpación del empresario Enrique Ortiz y de otras dos personas de su entorno firmada pocos meses antes del juicio y de la que después se retractaron. El juicio al promotor y a los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre otros, está ya en su recta final y ayer, además de estas acusaciones, intervinieron las defensas de los acusados de menor peso en estos hechos. Aunque reclamaron su absolución, insistieron en que la causa estaba prescrita para ellos.

Durante sus alegatos, tanto el letrado que ejerce la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Alicante, José María López Coig, como el EU, que ejercita la acción popular, José Luis Romero, incidieron en que la retractación de la confesión se produjo a pocos días del inicio de la vista y después de que la Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche absolviera a todos los acusados de la pieza que dio inicio al caso Brugal al declarar nulos los pinchazos telefónicos.

«De haber salido esta resolución más tarde, el devenir de este juicio hubiera sido otro», dijo López Coig mientras Romero insistió en que Ortiz, su hermano Virgilio y su empleado Santiago Bernáldez «admitieron en el escrito que los hechos eran ciertos y firmarlo es algo que carecería de todo sentido si no fuera real, salvo que después fueron espoleados por la sentencia de la Audiencia de Elche echando el cuarto a espadas de la nulidad de las escuchas». Sobre la petición de la atenuante de dilaciones indebidas por algunas defensas, Romero replicó que «los aforamientos de Castedo y Alperi y sus dimisiones no han ayudado a acortar el proceso».

Desde la acusación particular, López Coig subrayó que la confidencialidad de los trabajos del Plan General obedece precisamente a evitar la existencia de operaciones especulativas. «Si la información es poder, en el PGOU la información es dinero», dijo. Para el letrado, los verdaderos motivos de que el Ayuntamiento de Alicante desistiera del la aprobación del plan fue el escándalo del caso y la repercusión del contenido de las escuchas.

Interés general

Por su parte, José Luis Romero planteó que las escuchas dejaban claro que Ortiz poseía información privilegiada del futuro planeamiento de la ciudad. Romero insistió en que los responsables del Ayuntamiento no buscaron la defensa del interés general, sino el de un particular, recalcando que el redactor del PGOU no podía tramitar de oficio un plan particular como el que presentó Ortiz para la zona del Rico Pérez.

Por su parte, las defensas de Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico plantearon que los hechos estaban prescritos para ellos, ya que su imputación se produjo seis años después del inicio de esta causa judicial. La Fiscalía los vincula con las entregas de dinero en efectivo a Alperi para pagar los bungalows de sus hijas. Se les reclama penas que oscilan entre los seis meses y el año y medio de cárcel. Alejandro Bas, que defiende a los dos primeros, aseguró que no había ni una prueba. «En base a una sola conversación, se montan una teoría conspiranoica con Bernáldez», dijo.

Sigfrido Gomis, abogado del empresario Pablo Rico, incidió también en la falta de pruebas. A Rico se le acusa de haber colaborado en camuflar un pago a Alperi entre unas obras del Hospital del Vinalopó. «Ha quedado acreditado que todos los trabajos se hicieron», recalcó.

Nueva bronca entre el fiscal y un letrado a cuenta de las escuchas

Durante los informes de las defensas de ayer surgieron los primeros ataques a las escuchas telefónicas del caso Brugal, con bronca incluida entre el fiscal Felipe Briones y el abogado Alejandro Bas. El letrado cuestionó la actividad tanto de la Fiscalía como de la Policía al considerar que con los pinchazos que un juzgado de Orihuela les autorizó para el empresario Enrique Ortiz por el Plan Zonal investigaron el Plan Rabasa cuando otro juez de Alicante se lo había denegado. «No sabemos si porque se dieron un golpe en la cabeza, por ignorancia o de manera intencionada», dijo. Cuando momentos más tarde aseveró que en algunos de los momentos de la declaración del inspector responsable del caso Brugal «no sabía si me estaban tomando el pelo». Esta vez Briones le reprochó sus palabras y le exigió un respeto para el funcionario, momento en el que tuvo que intervenir la magistrada Montserrat Navarro para instar a bajar los ánimos y recordar al fiscal que «usted no puede interrumpir. Si ha sentido que le tomaban el pelo pues es lo que ha sentido», dijo la juez, a lo que Briones replicó «pero que diga por qué». «Ahora lo va a decir», zanjó la juez y el informe continuó hasta el final sin más sobresaltos.