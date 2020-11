Sin novedades. El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Alicante, que se ha celebrado esta mañana en el Salón de Plenos en una sesión mixta, se ha desarrollado en un tono bronco, con supuestas manos tendidas al diálogo entre el gobierno municipal y oposición en medio de un continuo cruce de críticas entre bancadas y sin nuevas propuestas para afrontar la crisis del covid. En la recta final, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha lamentado el desarrollo del debate: "Nadie se puede ir orgulloso de este Salón de Plenos. Este debate no ha estado a la altura".

Casi cuatro horas antes, al inicio de la jornada, Barcala ha dado el pistoletazo de salida al debate con una larga intervención, en la que ha explicado lo llevado a cabo por su gobierno en el último año, marcado por la gestión de la pandemia por el covid. "Sólo nos impulsa proteger a nuestra gente, a todos los alicantinos sin excepción, en su salud, en su economía, en su empleo, en su vida y en su futuro. Pero se podía y se debía hacer aún más. La ciudad no podía quedar paralizada, ni su futuro hipotecado. Este equipo de gobierno ha seguido gestionando, sacando adelante proyectos y ejecutando las actuaciones previstas", ha señalado Barcala, quien ha presumido de nuevo de tener en marcha o previstas obras por más de 25 millones de euros. En su primera intervención, Barcala también ha intentado hablar de futuro: "Un futuro, que queramos o no, estará condicionado por el presente, marcado por las terribles consecuencias de la pandemia; un futuro que tendremos que construir sobre la memoria y el recuerdo de las víctimas. Es cierto que las líneas de actuación y las prioridades con las que iniciamos este mandato han cambiado de una manera que nunca hubiéramos imaginado. No obstante, los ejes de trabajo siguen vigentes".

Una intervención en la que no ha ocultado la difícil situación a la que se enfrenta la ciudad de Alicante por la crisis derivada del covid: "Sin caer en el fatalismo, y sin ganas de ver el vaso medio vacío, se nos presenta un horizonte, por qué no admitirlo, crítico. Dramático, si me lo conceden. Van a ser meses, tal vez años, muy duros, algo que era impensable hace apenas un año. Prefiero ser realista que vender brotes verdes de saldo". Como es habitual, Barcala no ha dejado de mirar hacia otras administraciones, tanto la Generalitat Valenciana (por ejemplo, por la gestión sanitaria y social) como al Gobierno central (por la gestión sobre los ahorros municipales). También ha aprovechado su intervención para hablar de asuntos al margen de la pandemia, como el español en las aulas educativas. Desde el PP, la portavoz municipal, Mari Carmen de España, ha vuelto a defender la gestión del gobierno municipal durante el último año, criticando con dureza a la oposición por el talante y la falta de propuestas para avanzar en un Alicante mejor.

Por su parte, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha intentado mostrar una cara alejada de la confrontación política, aunque en su turno de réplica ha cambiado el paso. Al principio, Sánchez ha señalado que le gustaría "que este debate se centrase en un dialogo constructivo alejado de los reproches y peleas políticas". "Me niego a seguir el ejemplo que se está viviendo en otras administraciones. Los alicantinos necesitan políticos con altura de miras que solucionen los problemas reales de nuestros vecinos y se alejen de la crispación", ha señalado para en la recta final del debate sumarse al tono bronca, de reproches, que se ha vivido durante la jornada.

Sánchez ha admitido que el covid ha sido clave en la gestión municipal, al cambiar por completo las prioridades municipales: " Desde el equipo de gobierno hemos llevado un año frenético; donde todo lo planeado para el 2020 se cae como una baraja de naipes con la Covid. Era el momento de actuar con determinación y rapidez, sacando multitud de decretos enfocados a paliar las consecuencias de esta pandemia. Atribuirnos los políticos todo este mérito sería una hipocresía: quiero enviar una felicitación y un agradecimiento a todos los funcionarios de este ayuntamiento que siguieron trabajando desde sus casas para seguir prestando el mejor servicio público posible". Además, ha vuelto a defender proyectos más ambiciosos como el Centro de Congresos, que el bipartito ya anunció hace justo un año, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2019. "Les garantizo que este equipo de gobierno sigue trabajando en uno de nuestros objetivos principales, que el palacio de congresos sea una realidad en esta legislatura".

Desde el PSOE, el portavoz municipal, Francesc Sanguino, ha protagonizado dos intervenciones muy diferentes, sobre todo en el turno. El socialista ha empezado el debate con un duro ataque sobre Barcala: "Usted lleva casi dos años y medio de alcalde y prácticamente no ha aportado nada a pesar de vivir unas condiciones que no tuvieron los tres últimos alcaldes, hasta la pandemia. Ha fracasado en lo social, en lo económico y ha fracasado en la gobernanza de Alicante", subrayando lo que considera un fracaso social, económico y de gobernanza del bipartito.

El socialista, como el resto de la oposición, ha reprochado a Barcala su talante: "Usted no es ni se podrá acercar nunca al alcalde audaz, dialogante, resolutivo y adaptativo que necesita esta ciudad en los malos y en los buenos tiempos. Nuestra conclusión es que nunca lo fue y nunca lo será, y -si no lo ha hecho-, deberá empezar a pensar si verdaderamente este es su puesto, deberá pensar si puede ofrecer a la ciudad aquello que usted no tiene, o ha de tener la digna actitud de marcharse por su beneficio y sobre todo por el de Alicante", ha apuntado el socialista, quien a su vez ha tendido la mano al bipartito para impulsar acuerdos entre el gobierno y la oposición en un duro contexto marcado por la pandemia. En su segunda intervención, muy criticada por Barcala por el tono ("parece que está en el Club de la Comedia"), Sanguino ha entregado un decálogo al gobierno con propuestas para hacer frente a la crisis.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha puesto también el foco en el gobierno municipal: "Su gobierno, señor Barcala, da síntomas desde el primer momento de agotamiento, su mandato ya ha expirado en la práctica y su bipartito es ya un finpartito. Es usted un obstáculo, un lastre para Alicante y su gobierno de las tres derechas solo transmite oscuridad y tristeza al conjunto de la ciudadanía y una continua lista de polémicas continuas. De las que tenemos una lista enorme", ha señalado López, en una intervención en la que como el resto de la izquierda ha criticado la gestión social durante la pandemia, incluyendo la polémica Ordenanza contra la Mendicidad.

López, en la misma línea que sus compañeros de bancada, ha lamentado que el alcalde mire tanto hacia València y Madrid: "Usted, señor Barcala, aprendió de Castedo a hacer oposición a la oposición. A desvincularse de cualquier responsabilidad, a acuñar como mantra aquello de las competencias impropias” aunque le sean propias y hablar de Pablo Iglesias, de Mònica Oltra, de Ximo Puig o de Pedro Sánchez según tenga que justificar su nefasta gestión social, sanitaria o de los ahorros municipales. Unos ahorros que utilizó para hacer lo que mejor sabe hacer, ayudar a los bancos dándoles 19 millones de euros mientras olvida Alicante".

Desde Compromis, el portavoz Natxo Bellido también ha criticado la gestión del bipartito, personalizando los reproches en el alcalde: "La ciudad lo está pasando mal. Muy mal. Y desgraciadamente no tenemos un buen gobierno para afrontar la crisis sanitaria, económica y social que vivimos. Este Bipartito representa las 3 D: Desilusión, Desidia y Decepción. Su fracaso, Sr. Barcala, nos hace pensar que no se libra de la maldición de los Alcaldes de Alicante. No se le ve cómodo en este papel, y su partido nunca pensó en usted como Alcalde. Y eso se nota conforme se hace más larga esta crisis, donde cada día que pasa se le ve más nervioso y perdido. Está usted más preocupado de ejercer oposición al Botànic que de Alacant. Deje de mirar tanto a València y a Madrid, para tapar sus fracasos, porque al final le va a coger tortícolis".

En su intervención, Bellido ha hecho un repaso por cuestiones de la gestión del bipartito que merecen, a su juicio, la crítica, como la falta de ejecución presupuestaria (apenas un 13% en 2019), la gestión de las grandes contratas (prorrogadas o fuera de contrato), la falta de avance de Alicante Futura y el bloqueo al Edificant. Desde Compromís, Bellido ha criticado la falta de diálogo de Barcala y su escaso crédito político, además de tender la mano tras criticar la capacidad del bipartito. "Usted no es un buen alcalde y tiene un equipo de gobierno muy flojo. Y eso es malo para la ciudad y terrible en la actual crisis. Por eso hoy en este Pleno desde Compromís tenemos que ser muy críticos con su gestión, y calificarla de fracaso. Ha fracasado su bipartito y su identidad son las 3 D: Desilusión, Desidia, Decepción".

Por último, desde Vox, Mario Ortolá también ha sido crítico con el bipartito, aunque aún más con la línea seguida por PP y Ciudadanos a nivel nacional. "Vaivenes políticos, palos en las ruedas, dedos en los ojos y un espectáculo en ocasiones lamentable es lo que ofrece una coalición en situación de fragilidad que mantiene a Sanguino en un continuo frote de manos. Viendo la genuflexión, ya permanente, de Ciudadanos tanto en el Congreso como en las Cortes Valencianas, la pregunta no es si sus socios le harán pagar la asfixia que sobre ellos está haciendo recaer, sino cuándo asistiremos al cumplimiento de los más oscuros deseos del PSOE de volver a hacerse con la Alcaldía", ha señalado Ortolá, quien ha defendido el turismo, la hostelería y el comercio como los principales ejes de futuro de Alicante. En su intervención, Ortolá también ha criticado la limpieza (como toda la oposición), la falta de iluminación y de seguridad en calles de Alicante.