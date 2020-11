Las defensas de los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, han rechazado esta mañana en sus informes de conclusiones que los trabajos de revisión del Plan General tuvieran carácter reservado y que eran datos públicos para todos los ciudadanos interesados. De todas maneras han negado que los dos exregidores filtraran información privilegiada al promotor Enrique Ortiz, así como los supuestos regalos y dádivas presuntamente recibidas de éste.

El abogado de Sonia Castedo, Ignacio Gally, ha asegurado en su informe de conclusiones por los presuntos amaños del PGOU que la Justicia ya se pronunció sobre el fondo de este asunto cuando archivó el caso Rabasa: el auto del magistrado que lo sobreseyó y su posterior confirmación por la Audiencia.. “Los hechos encajan temporalmente, las investigaciones las hacen los mismos policías, los delitos de los que se acusa coinciden”, ha dicho, a lo que ha añadió que las acusaciones “se han perdido y no han sabido ver los hechos esenciales”.

Gally ha señalado que en la causa no hay prueba alguna de que la excaldesa de Alicante revelara información reservada alguna sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, pero que de todas maneras los trabajos de revisión del Plan General tampoco tenían carácter reservado. A su juicio, la ley Urbanística Valenciana contempla que este tipo de trabajos sean públicos y cualquier persona interesada puede tener acceso a ellos. “Los propios redactores de los planes generales han dicho que estas reuniones eran necesarias”, ha subrayado porque en un trabajo de revisión del PGOU “no se puede hacer desde una urna y sus responsables tienen que reunirse con los agentes urbanizadores si quieren cerrar un buen plan”. En este sentido, reiteró que “la no publicidad era un compromiso de Jesús Quesada respecto del Ayuntamiento”. En este punto, ha subrayado que la Audiencia ya dejó este asunto tocado cuando sobreseyó la causa para este arquitecto. El letrado ha destacado que ni hubo presiones para favorecer los intereses empresariales de Enrique Ortiz y el plan contó con los informes favorables de los técnicos.

El letrado ha desatacado que la Policía no recibió la orden de interpretar lo que se dice en las escuchas y que “todo se basa en suposiciones y corazonada, sin ninguna prueba que lo sustente”. “Se da por bueno todo lo que dice Ortiz en las conversaciones pero también puede ser que éste no esté diciendo la verdad cuando habla. ¿Y si iba de farol? Es un empresario que se dedica a la venta del suelo y para captar a sus inversores tiene que decir lo que sus interlocutores quieren oír”, ha aseverado.

Aunque ha negado la existencia del cohecho, Gally ha incidido en que de existir se trataría de un cohecho impropio, aquel regalo que se hace a la autoridad en función de su cargo, y por tanto estaría prescrito. La defensa ha insistido en que Castedo pagó de su bolsillo y en metálico los dos viajes a Andorra en compañía de la familia de Enrique Ortiz y consideró "un salto mortal sin red" las conclusiones de la Policía cuando dijo que el dinero lo pagó el promotor sin prueba. Otro tanto ocurriría a su entender con el Mini Cooper que según las acusaciones recibió una allegada de la exalcaldesa por su cumpleaños. "La testigo derrochó sinceridad y espontaneidad cuando vino aquí con la libreta bancaria en la mano diciendo que se lo había pagado ella". En cuanto al viaje a Ibiza en el yate del empresario, subrayó que Castedo no asistió en calidad de alcaldesa. "Era el viaje de un grupo de amigos y que se enmarcaba en su vida privada", ha dicho. Según Gally, el viaje se iba a hacer sí o sí por parte de Enrique Ortiz y por tanto no se puede considerar una dádiva. "Que te invite un amigo a su casa un fin de semana no se puede considerar un arrendamiento"!, ha dicho y ha tildado de despropósito los informes periciales que valoraban en más de 240.000 euros estos viajes.

Por su parte la defensa de Alperi, Vicente Grima, también ha negado las supuestas dádivas recibidas por Alperi y ha subrayado que éste dejó de ser alcalde de Alicante en septiembre de 2008. La defensa ha rechazado que fuera Ortiz la persona que pagara los bungalows de las hijas del exalalde incidiendo en que está aportado documental que ambas compraron las casas con una hipoteca. "Pagan regularmente y está documentado de dónde venían los pagos", ha dicho. Grima ha tildado de "falacias argumentales" algunas de las conclusiones de la Policía, recordando que el tercero de los hijos del exalcalde fue desahuciado de esas mismas casa porque no pagaba el alquiler. Además recordó que, según las tesis acusatorias, otra de las hijas de Alperi habría comprado su bungalow dos años después de las extracciones de dinero de Ortiz investigadas por la Policía.

Buena parte del informe se ha centrado en atacar el testimonio del empresario Ricardo Fuster, quien pagó el viaje a Creta en jet privado de Díaz Alperi y después recibió el dinero de Ortiz. Grima señaló que este testigo había tenido motivos espurios para sostener que fue Ortiz quien pagó el viaje, ya que con esa declaración dejó de estar imputado en esta causa. Asimismo, subrayó que a lo largo de todo el proceso había mantenido versiones cambiantes y cuestionó la factura en la que éste tenía documentada la operación. Grima ha rechazado que sea una dádiva los 30.000 euros que habría aportado Ortiz a Otto Díaz para formar una empresa, ya que ese dinero era un préstamo. "Entonces Alperi ya no era alcalde" ha dicho. Otro tanto ocurriría con las obras del edificio que el promotor ayudó a terminar al hijo del exalcalde, donde "los trabajos están sin cuantificar y sólo fueron cuatro ladrillas para las aceras y ayudarle con el proceso administrativo". Del mismo modo, subrayó que otra supuesta entrega de 60.000 euros en su casa era para otros amigo suyo, Luis Solana, "algo que aparece hasta en las conversaciones".