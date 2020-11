El cambio climático con su consiguiente calentamiento global, cóctel ideal para la proliferación de virus.Los ponentes que participaron en la jornada inaugural del Fórum: “Desafío: Transición Ecológica y Emergencia Climática, organizado por la Agrupación Local del PSPV-PSOE, han dejado claras conclusiones, muy alarmantes, si no se ponen las medidas necesarias para frenar el cambio climático, provocado en gran parte por la propia actividad humana. Los expertos barajan una subida de la temperatura del Mediterráneo de hasta ocho grados antes de final de siglo si no se ponen medios. Las olas de calor se han multiplicado por cuatro desde los años 70 en el Mediterráneo, y en los últimos 50 años los fenómenos extremos se han multiplicado por cinco. El nivel del mar puede subir en todo el planeta hasta seis metros a final de siglo, con las consecuencias catastróficas que ello puede acarrear por el deshielo de la Antártida, entre otros efectos. El investigador Fernando Valladares, profesor en el CSIC fue muy directo. "Cambio climático significa más virus. La sostenibilidad no es una opción, sino una obligaciíon. La pérdida de la biodiversidad es un hecho y vamos hacia una zona de riesgo, porque como especie seremos los primeros en sufrir los daños del calentamiento global”. Valladares apostó por la reforestación y por no sobrepasar en los próximos años un calentamiento por encima de dos grados. Defendió que tenemos la tecnología suficiente para evitar que el planeta siga calentándose.

Esta primera jornada contó también con un desagradable protagonista que centró parte del debate: el covid 19. Los expertos y científicos advirtieron que el calentamiento global puede reproducir exponencialmente los virus. Es otro riesgo que, por desgracia, ya está sufriendo la población y "sin salud no hay economía". La primera jornada del Fórum se inició con la bienvenida a cargo del secretario local del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, que destacó la importancia de estas jornadas e indicó que los socialistas "queremos una transición ecológica justa, que nadie se quede atrás". Incidió en que es responsabilidad de los políticos crear una conciencia ciudadana en este sentido y que los resultados de estas jornadas se trasladen a decisiones políticas. Millana destacó el marco del Distrito Digital para centralizar este evento -se celebra de forma telemática-, y dijo que el cambio climático afecta a nuestras vidas y al sistema productivo.

La apertura corrió a cargo de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que indicó que el covid había sorprendido a todo el planeta, pero el cambio climático es algo que sí sabemos que venía. “No podemos poner excusas, debemos aplicar las medidas necesarias porque conocemos el problema y conocemos cómo se puede solucionar o mitigar”. Barceló afirmó que sin equilibrio, sin respeto al medio ambiente no había salud. “La desigualdad y el cambio climático son las pandemias del siglo XXI y son determinantes para nuestra salud. Este debate que hoy se abre en este foro, sirve para poner en evidencia el calentamiento global del planeta que afecta a nuestra calidad de vida. Hay que poner las medidas necesarias para pararlo”.

Ponentes

En esta primera tiulada “Aspectos generales de la Emergencia Climática: causas e impactos” intervinieron Francisco Javier Doblas Reyes, director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación (Barcelona Supercomputing Center); Juan Antonio López de Uralde Garmendia, diputado por Álava en el Congreso de los Diputados, cofundador de EQUO y director de Greenpeace en España (2001-2010), además de coordinador de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace International durante una década; Fernando Valladares Ros, profesor de Investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Diversidad y Biología Evolutiva. Hablará de pandemias y cambio climático; Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España desde 2012 y ligado a la misma organización desde 1992 y coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace International durante diez años. Moderó el acto Salvador Ordóñez, rector de la U.A. (2001-2004) y de la U.I.M.P. (2006-2012), y S.E. de Universidades e Investigación (2004-2006) y también intervino Rafa López Fonseca, responsable institucional del PSPV-PSOE de L´Alacantí.

Doblas Reyes advirtió que las evidencias marcan un cambio climático en todo el planeta. Es un cambio que no tiene precedentes, y el causante es el hombre. El científico defendió la utilización de potentes ordenadores que predicen a largo plazo el clima y que su departamento va adquirir el próximo año un ordenador de 200 millones de euros financiado por fondos europeos, que es la mayor inversión que se hace en España en ciencia. Presentó una serie de gráficos donde se confirmaba el contínuo calentamiento del planeta, y que no solo puede ser una catástrofe ecológica, también económica.

López de Uralde se hizo una pregunta: ¿Dónde está la política en España en cuanto al cambio climático? Destacó que España ha liderado el desarrollo de energías renovables, como la solar y eólica hasta que "un gobierno del PP redujo drásticamente la inversión". Alertó de que el 68% de las emisiones procede de los combustibles fósiles y destacó que por primera vez los Presupuestos Generales del Estado, que ahora se están debatiendo, destinan un 130% más en Transición Ecológica, aunque con fondos de la UE. Criticó a los negacionistas, el primero Donald Trump. Por último, Rodríguez Vargas, alertó de que "el calentamiento se acelera y que no estamos reaccionando todo lo rápido que sería necesario ante el reto al que nos enfrentamos. Los veranos son más largos, hay más olas de calor y que se debe cambiar en todos los ámbitos, incluido el modelo económico".