Alicante celebró ayer el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Después de tres horas y media de manos tendidas al diálogo en medio de un cruce permanente de reproches y críticas, el pleno se cerró sin que el bipartito pusiera sobre la mesa ninguna nueva medida para hacer frente a la profunda crisis socioeconómica que sufre la ciudad, derivada de una pandemia que estalló hace siete meses y que tiene inmerso a todo el país en una dura segunda ola. Sin propuestas novedosas que pusieran algo de luz en un camino más que sombrío, el debate estuvo marcado por el tono bronco. Iniciativas, no; pero reproches... de todos.

Tras un minuto de silencio por las víctimas que el coronavirus ha dejado en la ciudad, Barcala tomó la palabra durante casi una hora [él no tenía tiempo máximo]. Y lo hizo con una declaración de intenciones por adelantado: «Este debate ha de huir de la mera disputa partidista, de la escaramuza mediocre, de poner el acento en lo que nos separa ignorando que es tan importante y elevado lo que nos ha de unir. Ha de poner el acento en lo que importa, que no es otra cosa que lo que a nuestros conciudadanos les preocupa realmente, tantas veces alejado de lo que nosotros acentuamos sin sentido». Unas palabras que, en la práctica, no se tradujeron en hechos.

El alcalde presumió de gestión social durante el primer estado de alarma; la oposición, en su turno, le echó en cara las «colas del hambre» y puso en el centro de las críticas a la concejala de Acción Social, Julia Llopis (PP). Barcala destacó la veintena de tramos que se peatonalizaron cuando finalizó el confinamiento domiciliario; y la oposición le afeó que ninguno de esos kilómetros siga a día de hoy libre de tráfico. El alcalde resaltó las medidas de ayuda a la hostelería, con permisos especiales para los veladores; mientras la oposición criticó sus constantes choques con el sector: con supuestas advertencias para que no apoyaran iniciativas surgidas desde la izquierda y con el mismo gobierno promoviendo un bulo que difundió la edil del ramo, Lidia López (PP). Barcala subrayó el refuerzo de servicios como la limpieza de colegios para evitar contagios y la oposición, en respuesta, le reprochó que mantenga las principales contratas de la ciudad prorrogadas o pagándose fuera de contrato, una práctica muy criticada desde Intervención. El alcalde también recordó por enésima vez que durante este 2020 se han ejecutado o se están ejecutando obras por 25 millones de euros, mientras que la oposición le obligó a hacer memoria: la ejecución presupuestaria el pasado año -sin pandemia- fue históricamente baja, quedándose en un raspado 13%. También recalcó Barcala que Alicante aprobó el Presupuesto de 2020 en «pleno confinamiento». Es decir, lo hizo con casi seis meses de retraso. Y no sólo habló de sus cuentas: el alcalde calificó de «parche» el Presupuesto de la Generalitat y lamentó que el Estado «inviertan menos de lo mínimo en la ciudad de Alicante».

Y es que Barcala, porque de lo contrario no sería Barcala, miró a València y a Madrid. Y no de reojo. Insistió y mucho. Y para hablar de todo un poco. El regidor criticó la gestión del Botànic durante la pandemia, desde el ámbito social (centrando el discurso en la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra) al sanitario («no existe ninguna razón lógica para ocultar información vital para la toma de decisiones»). También miró al Gobierno central de Sánchez e Iglesias, tanto por la gestión de los ahorros municipales («El intento de incautación de los ahorros de los alicantinos fracasó estrepitosamente») y la colaboración con los gobierno locales («El Estado dejó tirados a los ayuntamientos, y por extensión, a buena parte de los ciudadanos»), como por cuestiones ajenas a la crisis del covid: como el español en las aulas, el valenciano en los funcionarios o el futuro de la escuela concertada. Guiños de corte partidista dirigidos a su electorado y a la calle Génova de Madrid, donde se encuentra la sede nacional de su partido.

Y hablando del futuro de Alicante y para allanar la salida a la crisis del coronavirus, Barcala tendió la mano a la oposición municipal, a la que previamente había acusado de anteponer la defensa de los suyos (al frente de otros gobiernos): «Confío, y por ello trabajo, en que dentro de unos años recordemos que superamos esta terrible prueba. Y lo más importante, que todo esto lo hicimos juntos, porque solo unidos podíamos superar la situación. El Ayuntamiento contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a recuperar lo que perdimos. Esa es nuestra obligación, nuestra misión. Y para ello, espero contar con el apoyo de todos». Dicho quedó.

Promesas y propuestas

Desde el otro socio, Ciudadanos intentó huir de la confrontación en la primera intervención de la vicealcaldesa y portavoz naranja, Mari Carmen Sánchez. Fue un espejismo. En el turno de réplica, visto el contexto general, cayó en la trampa, pasando del «este debate debe centrase en un diálogo constructivo alejado de los reproches y peleas políticas» a entrar en el cuerpo a cuerpo con la oposición. Y en las promesas, mientras Barcala mantuvo el compromiso de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Alicante, Sánchez refrendó la apuesta por un nuevo Centro de Congresos. De ambos proyectos ya se habló en el debate de 2019.

La vicealcaldesa en su primer turno, al igual que el alcalde, tendió la mano a la oposición, reclamando menos tensión en el día a día: «Los alicantinos necesitan políticos con altura de miras que solucionen los problemas reales de nuestros vecinos y se alejen de la crispación».

Para la oposición, el bipartito de Alicante no es la solución. En eso coincidió la izquierda en bloque. Vox tampoco fue un aliado ayer para el PP y Ciudadanos. En sus discursos, los tres grupos progresistas coincidieron en multitud de elementos comunes. Entre ellos, la falta de talante dialogante del bipartito (un dardo directo al alcalde Barcala), que a juicio del PSOE, Unidas Podemos y Compromís lastra el futuro de la ciudad. De hecho, más de uno y de dos le invitaron a marcharse. El socialista Sanguino fue uno de ellos: «Usted no es ni se podrá acercar nunca al alcalde audaz, dialogante, resolutivo y adaptativo que necesita esta ciudad. Deberá empezar a pensar si verdaderamente este es su puesto, si puede ofrecer a la ciudad aquello que usted no tiene, o ha de tener la digna actitud de marcharse por su beneficio y sobre todo por el de Alicante». Para el dirigente socialista, el bipartito «ha fracasado en lo social, en lo económico y en la gobernanza», haciendo énfasis también en la falta de participación en la gestión. En su segunda intervención, donde el tono le llevó a la reprimenda de Barcala («ha escenificado una representación propia del Club de la Comedia»), Sanguino se levantó para entregar en mano a PP y Cs (obviando las medidas «anticovid») un decálogo con propuestas. En público no explicó ninguno de esos veinte puntos.

Desde Unidas Podemos la crítica a la gestión del bipartito, en general, y a la de Barcala, en particular, no fue menor: «Su tiempo se ha agotado. No tiene otra salida que abandonar un sillón que nunca le correspondió. Un gobierno que es el peor de la historia de esta ciudad porque es un desgobierno, un conjunto de intereses creados para sostener el poder, sin ideas, sin proyecto y sobre todo que ni conoce ni quiere a Alicante». El portavoz morado, Xavier López, se detuvo a reprochar a Barcala que gire tanto el cuello hacia València y Madrid: «Usted señor Barcala aprendió de Castedo a hacer oposición a la oposición. A desvincularse de cualquier responsabilidad, a acuñar como mantra aquello de las competencias impropias».

Compromís también lo hizo. El portavoz municipal, Natxo Bellido, le acusó de utilizar el cargo municipal para sus supuestas aspiraciones políticas. «Ha hecho un discurso sin esperanza, sin propósito de enmienda… No tenemos alcalde, tenemos un diputado de las Cortes o del Congreso», ironizó el concejal de la formación naranja, que habló de un «gobierno muy gris, incapaz de responder a los retos del presente, sin proyecto de ciudad». Y es que para Bellido, la culpa es compartida: «Barcala, usted no es un buen alcalde y tiene un equipo de gobierno muy flojo. Y eso es malo para la ciudad y terrible en la actual crisis». En su segundo momento, Bellido puso sobre la mesa propuestas. Fueron catorce, base de un pacto para una ciudad «protectora», que arranca con la retirada de la Ordenanza contra Mendicidad y finaliza con la petición de tender puentes con Elche.

Y frente a la crítica de toda la izquierda, Vox tampoco se quedó atrás en su análisis de la situación «poscovid» en la ciudad de Alicante. El portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, habló de «luces y sombras», aunque se centró más en lo segundo. «Vaivenes políticos, palos en las ruedas, dedos en los ojos y un espectáculo en ocasiones lamentable es lo que ofrece una coalición en situación de fragilidad», defendió Ortolá, quien fue especialmente duro con Ciudadanos por sus guiños al PSOE a otros niveles políticos.

Y tras un doble turno de intervenciones de los seis portavoces municipales, Barcala volvió a tomar la palabra como cierre. Entonces, pidió «esperanza y confianza a los alicantinos», reprobó a la oposición que dedicaran el debate a «meterse» con él («no cobran para eso»), a la vez que volvió a tender la mano (si todos cumplen, gobierno y oposición no dejará de hablar a partir de ahora), y analizó lo visto desde su sillón: «Este debate no ha estado a la altura. Nadie se puede ir orgulloso de este Salón de Plenos». Así debió ser.