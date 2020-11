Bioindustria, reciclaje de residuos, reutilización de aguas depuradas y eliminación de combustibles fósiles fomentando el uso de energías renovables. Esta son las acciones estratégicas para la lograrla descarbonización de la UE en 2050. La segunda jornada del Fórum Desafío: Transición Ecológica y Emergencia Climática organizado por el PSPV-PSOE en la ciudad de Alicante, reunió en la tarde de ayer a diferentes personalidades políticas que, tanto en la actualidad, como en etapas anteriores, han formado parte de instituciones europeas. Así, bajo el título de Un continente proactivo: soluciones desde Europa a la Transición Ecológica, intervinieron -moderados por Pedro Boj, profesor del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante- Ramón Jáuregui, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo entre 2016 y 2018, y Ministro de la Presidencia del Gobierno de España entre 2010 y 2011; Domènec Ruiz, diputado del Parlamento Europeo por el PSOE desde 2019; Inmaculada Rodríguez-Piñero; diputada del Parlamento Europeo por el PSOE desde el 2014 y Enrique Barón, Presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España desde 2018, Presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2009, y Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones del Gobierno de España desde1982 a 1985.

La jornada de ayer, de cuya apertura se encargó el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, puso el foco en las soluciones y liderazgo que Europa debe asumir frente al reto climático y la transición ecológica. En este sentido, Alfaro, como presidente de la FVMP, recalcó en la apertura de la jornada que “la Unión Europea y el municipalismo son dos realidades aparentemente alejadas pero que deben estar más unidas que nunca, por ello trabajamos para tejer y reforzar una red común para impulsar los retos europeos desde lo local”.

En la jornada se destacaron los objetivos que desde Europa se proponen, como es alcanzar la neutralidad climática en 2050, lo que quiere decir una emisión cero de C02 en términos netos. Una transición ecológica, como así defendieron los diferentes ponentes, de la economía y de la sociedad, que requiere transformar radicalmente nuestros modos de producción, consumo, y estilo de vida, particularmente mediante la superación de los combustibles fósiles, el impulso a la bioindustria, el reciclaje y la economía circular.

El eurodiputado Domènec Ruiz, subrayó que la UE fue protagonista en lograr el acuerdo de París contra el cambio climático, “Europa vuelve a liderar -afirmó- y ha decidido ser el primer continente climáticamente neutro para el año 2050”. En opinión del eurodiputado socialista, “es una transición que no podemos no hacer”, apuntando que “es algo más que una transición ecológica, es algo que tiene que ver con el conjunto de la economía y de la sociedad, además es una oportunidad no solamente para salvar este planeta, también para generar un crecimiento sostenible y conseguir puestos de trabajo en Europa, empleos de calidad”.

Por su parte, Inmaculada Rodríguez-Piñero, comenzó su intervención alertando de que “aunque los niveles de emisión en Europa se han reducido, a nivel global hemos alcanzado la concentración más alta de emisiones de CO2 en la atmósfera desde hace 3 millones de años. Por tanto, el cambio climático y la atmósfera no entienden de fronteras y tenemos que comprometernos para atajar el problema”.

La eurodiputada señaló que la apuesta que hace Europa por la economía circular es un cambio de paradigma. "Hay más conciencia de que no se puede continuar como hasta ahora, porque si lo hacemos, para 2050 necesitaríamos el triple de recursos de lo que necesitamos”. Así, defendió que Europa se ha mostrado como “un referente en la apuesta por una economía circular y un modelo de crecimiento ecológicamente sostenible: reciclando los residuos municipales, reduciendo los residuos marinos en la UE y desincentivando la comercialización de productos con obsolescencia programada”.

Rodríguez-Piñero se refirió a las empresas que, en Alicante, en la industria zapatera y textil especialmente, están preparando proyectos de economía circular para adaptar sus producciones, “lo que les permitirá optar a los fondos New Generation de la Unión Europea, y adaptándose a la recuperación estratégica de productos y materiales”. Del mismo modo sitúo la política de movilidad y transporte como uno de los ejes estratégicos, subrayando que “el Corredor Mediterráneo acabará con el aislamiento ferroviario que ha sufrido la Comunitat Valenciana y de una manera muy especial Alicante, que podrá enviar sus productos a Europa de una manera más limpia, más rápida y más segura”.

Ramón Jauregui, exministro y exparlamentario europeo, arrancó su intervención afirmando que “la lucha contra el cambio climático no la vamos a hacer solos, tan solo los europeos no podemos. El multilateralismo es el elemento nuclear en la lucha del planeta contra el cambio climático”.

En relación a la cada vez más extendida “responsabilidad social frente al cambio climático”, Jauregui señaló que es cierto que el mundo en general “está avanzando, la conciencia ciudadana en todo el mundo por el combate al cambio climático se ha convertido en una corriente de opinión imparable. Está presente en todas las organizaciones políticas, inclusive en las familias políticas de la derecha, aunque tienen contradicciones en la gestión del tránsito. La conciencia mundial es creciente”, señaló.

En relación a la posición de Europa, fue claro al señalar que “hay que tener la convicción de que Europa quiere ser líder en esto, y que probablemente puede serlo. Y esto es porque hay una convicción científica que en Europa nadie lo cuestiona, hay una exigencia ciudadana que es muy alta y un compromiso moral que la política europea tiene con sus nuevas generaciones”.

Y sobre la posición de España insistió Jauregui en que “estamos en un momento crucial para aprovechar bien la enorme cantidad de recursos que la Unión Europea va a poner a disposición de España, nunca ha habido una cosa igual son de una dimensión extraordinaria”. Por último, hizo un llamamiento a “recuperar la cultura del pacto, del entendimiento y del consenso. Si no lo hacemos bien el mundo no nos va a esperar, nadie esperará España, toda la gente va hacia delante, todos los países van a ir hacia delante”, concluyó.

Por su parte, Enrique Barón señaló que Europa, desde el Protocolo de Kioto, hasta el Acuerdo de París, ha ido conduciendo una “lucha que es importante para la humanidad, y del que tenemos responsabilidades porque fuimos el primer territorio que se industrializó”. Barón, señaló que, de cara al futuro, y en relación a la inversión de los fondos europeos, hay que trabajar para poder garantizar la continuidad de la prosperidad en una región -la del sureste español- en la que coinciden muchas variables, como es la producción hortofrutícola y el turismo europeo, con muchos europeos que se quedan a vivir en nuestra zona”.

Para el exministro, “es importante poner en marcha este tipo de iniciativas, y que haya preocupación por parar un proceso de desertificación en esta región, que se puede ver acelerado por procesos de urbanización salvaje y que van en contra de la prosperidad y la supervivencia. Hay pues que trabajar con fondos europeos para garantizar la conservación de una de las regiones más sensibles de España y de Europa”.