Juan Vicente Peral: «Estamos desbordados, el tsunami de necesitados que genera la pandemia no es fácil de asumir»

¿Qué consecuencias está teniendo el coronavirus en el servicio que presta el Banco de Alimentos?

La pandemia nos está desbordando. Nos ha llevado al peor momento de la crisis anterior como mínimo. Aunque se recibieron más donaciones, el tsunami de necesitados que genera la pandemia no es fácil de asumir. De abril a julio nos salvaron los acopios que tenía la industria del turismo en la hostelería y la restauración. Recibimos entonces extraordinarias donaciones y pudimos atender un tsunami de necesidades, pero se terminó el stock porque no ha existido ninguna temporada veraniega gloriosa y empezamos a tener dificultades para la demanda de los necesitados.

¿Qué dimensiones tiene la demanda actual?

La demanda es tremenda y no está estabilizada, sigue en aumento. Ha alcanzado el momento álgido de la crisis anterior en 2013, con 50.000 beneficiarios mientras que a primeros de año eran 32.000, tras la recuperación de los últimos tiempos.

¿Se ha cortado el maná? ¿Qué supuso esa donación del sector de la hostelería?

Fue lo que tenían preparado para la restauración, que vino afortunadamente para el Banco y pudimos atender la enorme demanda que se produjo. Frente a los 400.000 kilos trimestrales llegamos casi a 1.200.000 kilos. Pero acabada esa donación extraordinaria nos hemos tenido que amoldar a las donaciones habituales privadas y nos quedamos cortos. Las ayudas europeas y de frutas y hortalizas sí son estables todo el año.

"Alicante es de las provincias más castigadas por el peso de la hostelería y por la economía sumergida"

¿Espera resolver este bache?

Coincidiendo con una gran recogida de cara a la campaña de Navidad que empezamos la semana que viene, esperamos cubrir bien la Navidad, pero para enero estoy muy preocupado porque aunque se ha retomado el ritmo de los 400.000 kilos, el nivel de demanda es enorme y sigue subiendo. Pido más porque se necesita más, dices que hay que dar más pero el donante también percibe la crisis y da la mitad. A quien vayas a solicitar ayuda, -«sé solidario»-, resulta que las está pasando canutas, se está empobreciendo y la gente desgraciadamente echa manos de sus ahorros para ayudar a familiares directos, hasta donde pueden llegar.

¿Y qué cambios se avecinan en la campaña de Navidad para esquivar el virus?

Hay que evitar las aglomeraciones y posteriores manipulaciones y clasificaciones de alimentos. A partir de la semana que viene esperamos llenar carros de alimentos, pero ya no físicamente. Las donaciones serán económicas, directamente en caja. Por ejemplo se añade un euro. o la cantidad que cada uno quiera. a su compra para bancos de alimentos. Esa es la gran recogida prevista. No será física porque trabajamos con equipos numerosos para la clasificación y retirada de alimentos, y debemos evitar al máximo el movimiento físico.

¿Entonces ya no se trata de apartar este u otro alimento para el Banco?

Eso es. La donación que se decida se cargará como un producto más en el tique de compra por parte de las tiendas, pertenezcan o no a cadenas. Se genera un dinero como «compra de alimentos» o «vales» para entregar a los beneficiarios, que harán la compra en ese establecimiento dentro de lo que sea más básico. En lugar de depositar un paquete de harina al salir por caja, se paga en el conjunto de la compra hecha con 5 euros, por ejemplo, para el banco de alimentos, y ese dinero lo usamos después para comprar lo que vemos que se necesite.

¿Están preparadas las tiendas para este cambio?

Sí. Las tiendas han preparado una cuenta de destino para los bancos de alimentos, como si fuera un producto más pero para la donación.

¿Percibe nuevos perfiles entre las personas necesitadas?

En toda crisis hay «profesionales» y en el inicio de la pandemia actuamos con cierta tolerancia por la urgencia, pero hemos ido regulando y exigiendo la valoración de los que realmente necesitan ayuda.

"La pandemia nos desborda. Hemos pasado de 33.000 a 55.000 personas necesitadas"

¿Por qué ve con especial preocupación el mes de enero?

Lo veo con preocupación porque también creímos que la Navidad podía mejorar, pero resulta que en cada casa se van a hacer hasta tres y cuatro turnos de cena para no superar las 6 personas en las reuniones familiares. Incluso estoy pensando si será normal siquiera la Pascua siguiente. El nivel de incertidumbre es tan grande que nadie puede prever la evolución, no hay previsión razonable que hacer, es horrible, es espantoso, y a pesar de eso no hemos dejado de abrir ningún día. Con PCR, mascarillas y desinfectante hemos mantenido el orden y no hemos tenido ningún contagio.

¿Ni siquiera a través de las personas a las que atienden?

Hubo entidades benéficas minoristas, a través de las que llegamos a las familias, que los primeros meses cerraron por falta de voluntarios, pero creo que fue falta de iniciativa, porque había que acudir a asociaciones y hacer otras cosas. Tenían los alimentos pero los servía gente mayor y no podían abrir por riesgo. Era un contrasentido que los supermercados de pago estuvieran abiertos y los puntos donde recogen alimento cerrados. Se solventó tras un periodo transitorio de dos meses, abril y mayo.

¿En qué situación de necesidad diría que está la provincia respecto al resto de España?

Si unes el peso del turismo y la restauración -el sector que está más gravemente afectado-, con la economía sumergida, el castigo para Alicante es doble. Es de las provincias más castigadas por esta situación.