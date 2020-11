Tengo la buena costumbre de reunirme, cuando tengo un rato, con amigos delante de unas cervezas, y, de paso, tratar de arreglar el mundo. Entre las muchas soluciones que afloran en la conversación, me viene a la cabeza la sentencia con la que un buen amigo siempre zanja la conversación: mientras en Alicante no surja algún emprendedor al que se le ocurra montar una fábrica de bombillas de bajo consumo o de chips para aviones, mal vamos. Y es que en cualquier debate, al final siempre subyace la misma cuestión. ¿Por qué en la provincia, además de convertirla en uno de los destinos turísticos más populares de Europa, a nadie se le ocurrió diversificar la actividad económica e impedir que los servicios, o sea el turismo, sea casi el único motor que nos mueve desde hace 50 años? Porque, guste más o menos, al final casi todo se relaciona con el turismo. Desde ofrecer cama y comida a miles de veraneantes, a construir y equipar viviendas frente al mar para poder pasar hasta confinamientos y pandemias, u ofrecer la Costa Blanca como un lugar ideal para el teletrabajo a consultores madrileños o ingenieros de Helsinki, ya que ahora parece que todo se puede resolver frente al ordenador. Esa práctica que se nos antoja tan europea, que permite confinamientos, pero que, ojo, también amenaza las relaciones sociales y hasta la salud al favorecer el sedentarismo.

Espero que cuando hoy lean estas líneas no volvamos a estar al borde del arresto domiciliario como en marzo –pandemia y Ximo Puig no lo quieran, aunque por la vicepresidenta Oltra, fijo–, pero lo que parece claro es que como, de momento, en Alicante no fabricamos cohetes, debemos defender lo que tenemos. ¿Turismo low cost? Discrepo, pero hasta ese segmento del mercado es importante, porque nadie puede dudar a estas alturas, con más de 400 hoteles cerrados y cafeterías, bares y restaurantes a menos que a medio gas, la provincia se ha metido en un agujero del que tardará mucho tiempo en salir, por más que gurús y empresarios proclamen que la recuperación será más rápida, que el tiempo que necesitamos para salir de la sima en la que nos sumió la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, de la que el turismo casi ni se enteró. Hay profesionales, sin embargo, que no han salido todavía de aquella crisis, y han pasado ya doce años. Ya ven la fuerza que tuvo y tendrá el sector servicios cuando nos despertemos de la pesadilla del covid.

Nadie puede discutir que las cifras que nos ofrece día a día la expansión de la pandemia son para echarse a temblar, pero no son menos graves otras, como las que nos recuerdan que el año pasado murieron en la provincia 16.000 personas a causa de ictus, enfermedades coronarias o por el cáncer y sus dramáticas versiones. Es decir, que el covid, aún siendo letal, desconocido y contagioso, como día a día se encarga de recordarme mi compañera Carolina, a la que no he visto desprenderse de la mascarilla desde hace meses, casi ni cuando estamos a cinco metros, no es más que, desgraciadamente, un virus cruel que, según los expertos sanitarios, seguirá entre nosotros, incluso hasta cuando nos podamos defender un poco mejor una vez la vacuna llegue a los centros de salud, como en su día lo hizo la de la gripe. Esa infección respiratoria, causada por otro virus, que cada año, no lo olviden, afecta a millones de personas en el mundo que puede ser mortal, especialmente para personas mayores de 65 años, bebés y personas con ciertas enfermedades crónicas. Gripe que, muchas veces, te pilla aunque estés vacunado. ¿Quién nos asegura que será de otro modo?

Volviendo al principio. En Alicante nadie fabrica bombillas de bajo consumo y las compramos todas en Francia, y todavía es pronto para ver cómo terminará la apuesta por el Distrito Digital y la Inteligencia Artificial –eso de lo que todo el mundo habla pero pocos pueden garantizar como se traducirá en cifras de empleo–. Mientras el proyecto cuaja, y también cuando cuaje, 300.000 familias alicantinas seguirán dependiendo, espero, de que la gente, turistas o los propios vecinos de los municipios, desde Villena a Alicante o Dénia a Pilar de la Horadada, sigan pernoctando en hoteles, apartamentos y campings en sus vacaciones, alquilando coches, tomándose el aperitivo en una terraza o comprando lavadoras. Es decir, moviendo una provincia que hoy se encuentra, por ser un poco optimistas, al ralentí. Tenemos el producto que tenemos desde hace 50 años, y nadie puede decir que nos haya ido mal porque, pese a todo, seguimos siendo la quinta provincia de España.

Desconozco si en Florida alguien fabrica bombillas de bajo consumo, o si en Hawai, aparte de turismo y marines, hay algo más, pero en la Costa Blanca –donde también hacemos zapatos de diseño, fabricamos muebles de vanguardia o juguetes, además de ser parte de la huerta de Europa, y seguimos a la espera del Corredor Mediterráneo–, el sector servicios es clave. Hay que exigirle al Consell dos cosas: que pelee en Madrid por darnos visibilidad, porque para la Moncloa el turismo solo existe Canarias –la ministra Reyes Maroto lo demuestra cada vez que habla–, y, en segundo lugar, por ser más precisos y rigurosos en la toma de las medidas profilácticas contra el covid. No se puede volver a vivir lo que el sector vivió hace dos viernes. Leer un decreto en el que, por ejemplo, a los hoteles se les prohibía hasta dar de desayunar a sus clientes. Texto que hubo que rectificar unas horas después, para que ese 10% de ocupación hotelera media que nos han dejado la crisis y las restricciones no cayera al cero, es decir, a la ruina total. Impulsemos la aparición de emprendedores que fabriquen bombillas led, pero no dejemos caer al turismo, porque no solo se irán al paro (que ya es grave) los camareros, cocineros y recepcionistas, sino miles de trabajadores de la industria paralela y auxiliar. Casi al borde de 2021, por ejemplo, todavía nadie sabe qué pasará con los ERTE a partir del 31 de enero del próximo año. Bueno, muchos asesores fiscales sí. Ahora mismo hay muchas posibilidades de que el acrónimo pierda la «T», y miles de trabajadores de la provincia su empleo.

Y, ojo, el subsidio del desempleo te convierte en menos que mileurista, por mucho que hayas cotizado como un alto directivo y tengas todavía hijos empezando a vivir. Por eso, escuchar al ministro José Luis Escrivá admitir que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no hay un euro para sostener los ERTE, inquieta, y nadie del Gobierno quiere entrar en el debate de la bajada del IVA turístico. Mientras, muchos hoteles, una gran parte cerrados desde marzo, se encuentran ahora con que sus ayuntamientos les exigen el pago, por ejemplo, de la tasa de basura. ¿Qué basura si no hay actividad? Pues eso.