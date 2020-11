El brote de contagios por covid-19 en el centro de salud de Albatera tiene en cuarentena a 8 sanitarios. Ocho «soldados» que estuvieron en la primera fila de las «trincheras» de la Atención Primaria plantándole cara a diario e intentando no contagiarse.

Lo primero lo consiguieron no así lo segundo. En este consultorio de una localidad que cuenta con poco más de 12.000 habitantes, supone toda una revolución, que están capeando con el valor que se les presuponía a los soldados cuando comenzaban el servicio militar.

Pero todo pasa factura y, para muchos de ellos, no solo está siendo física: aislados en una habitación, malestar, vértigos o neumonías; sino también psicológica: hijos, maridos y hasta un padre nonagenario contrajeron el virus. Saber que eres el vector de contagio de todos ellos, si algo les pasara o qué secuelas podrían tener tras la enfermedad es un pensamiento constante en la mente de muchos de ellos.

Una de las sanitarias que aún se encuentran convaleciente a la espera de dar negativo en la prueba PCR, la doctora María José Gómez Rubio, todavía se pregunta «cómo ha podido surgir este brote en el centro de salud». Allí, se cumplieron todas las medidas para evitar contagios «entre nosotros y con los pacientes y conforme ha ido pasando el tiempo se han aumentado». En el edificio disponen de una zona exclusiva para explorar y valorar pacientes covid «con las medidas de protección adecuadas, utilizando en todo momento el servicio de limpieza desinfectantes propios para la pandemia». La única explicación que puede casar con la realidad de este brote y la cadena de contagios comenzaría por un trabajador infectado que fuera asintomático o presintomático y la vía de contagio «podrían ser los papeles que hemos compartido». Pese al lavado continuo de manos, doble mascarilla, protección ocular y demás medidas, cabe recordar que, pese a todo ello, «estamos muy expuestos».

El protocolo a seguir desde que se detectó el primer contagio les llevó a estar en contacto permanente con el servicio de Riesgos Laborales, el encargado de coordinar y hacer el seguimiento de estos casos.

Con todo esto, la situación en el consultorio no es fácil: genera incertidumbre en el municipio y falta un cuarto de plantilla. Ella era la encargada de realizar todos los días la consulta de la «agenda covid», una labor que «debería de salir de Atención Primaria y ser asumida por una unidad especial coordinada con Salud Pública, con personal y medios adecuados». Lo mismo que pedían las dos galenas de los centros de salud de Orihuela.

La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema y si esta se colapsa, se cae todo. La doctora Gómez Rubio pide a Conselleria «más recursos, así como uno o dos médicos para pasar exclusivamente la consulta médica de covid y un médico para realizar una consulta de atención primaria, sin cubrir desde hace meses». Al igual que las bajas, porque como recalca, «los médicos por desgracia también enfermamos», unas plazas que «deben ser cubiertas».

Todas estas deficiencias repercuten tanto en el profesional, que no puede atender igual a 40 que a 60 u 80 pacientes al día; como en la atención sanitaria que se le presta a la persona que acude a consulta.

La sensación de «desbordamiento» es mayor cada día que pasa. En su caso, al ser la encargada de la consulta de la agenda covid, sus pacientes deben repartírselos entre sus compañeros facultativos. «Personalmente me encanta mi profesión y asumir el doble o triple de trabajo diariamente es agotador. Ni los profesionales ni los pacientes nos merecemos estas condiciones», asegura.

Como si de una cadena se tratara, la sobrecarga de trabajo repercute en su estado de ánimo y es habitual sentimientos de frustración, impotencia e incluso irritabilidad. Eso sí, de toda mala época sale un aprendizaje positivo y, en el centro de salud y entre compañeros, «trabajamos en equipo, como en una gran familia e intentamos entre todos llevarlo lo mejor posible, comprendernos y respetarnos», expone.

Siguiendo con ese rastro de positividad y, desde su óptica como médica de Atención Primaria, en esta segunda ola que tan abruptamente está golpeando al Departamento de Salud de la Vega Baja, «lo importante es buscar soluciones y no fallos. Desde los centros de salud hemos y estamos haciendo todo lo posible para que todos los pacientes sean atendidos con la mejor calidad y los medios disponibles». En este segunda ola, el abordaje «ha mejorado notablemente, pasamos del desconocimiento total de una nueva enfermedad contagiosa a conocer parte de ella, tener protocolos de actuación actualizados, pruebas diagnósticas, guías clínicas para orientarnos en el manejo y seguimiento de estos pacientes».

Pero, sí que destaca, con un tono algo más serio, el cambio de actitud que deben tener algunos pacientes, «los sanitarios no somos sus enemigos . Si no están contentos con las listas de espera o no les cogemos el teléfono a la décima llamada no es porque estemos sin hacer nada, todo lo contrario: trabajamos intensamente para poder ofrecer una sanidad de calidad. Ahora mismo estamos desbordados, agotados y necesitamos que estén a nuestro lado y soliciten a las autoridades sanitarias soluciones», asiente. A estas últimas pide más educación sobre este virus y a la población «cumplir las medidas establecidas, nunca sabes cuando te va a tocar». Así, «todos podemos poner nuestro granito de arena para disminuir la incidencia de un virus que está matando a mucha gente en el mundo y dejando secuelas graves».

Y en cuanto a si habrá vacuna en 2021, recuerda que el anuncio se basa en datos preliminares extraídos del ensayo clínico en fase 3, que son esperanzadores, pero hay que esperar a que concluya para tener datos sólidos.

Por último, la doctora Gómez Rubio agradece a INFORMACIÓN «darle voz a la situación actual de la Atención Primaria».