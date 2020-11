Un equipo multidisciplinar del Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan D’Alacant ha sido galardonado con el Univants of Healthcare Excellence Award 2020 por un proyecto sobre la detección precoz de la diabetes. Este premio internacional a la excelencia sanitaria reconoce las mejores iniciativas científicas de equipos multidisciplinares liderados por el laboratorio de análisis clínicos que contribuyen a transformar la prestación sanitaria mediante enfoques vanguardistas.

El trabajo del centro alicantino ha sido seleccionado entre más de mil candidatos, comparte el principal galardón de Univants a nivel mundial con otros dos proyectos, uno de Nueva Zelanda y otro de Canadá, y ha sido nombrado el mejor de Europa en 2020.

Bajo el nombre de Diagnóstico temprano y mejor manejo de pacientes con diabetes a través de algoritmos de prueba estratégicos y automatizados a través de la atención primaria, el proyecto ha conseguido detectar 229 casos de diabetes no diagnosticada y 3.337 casos de prediabetes no diagnosticada desde 2016.

“La diabetes es una enfermedad muy prevalente en el mundo. En la Comunidad Valenciana el 6% de la población es diabética. Y es una patología en la que el diagnóstico precoz ayuda mucho a retrasar las complicaciones que provoca, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir los costes del tratamiento para la Administración”, explica la María Salinas, coordinadora del proyecto y jefa de análisis clínicos del Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan D’Alacant.

Para detectar y hacer un seguimiento de la diabetes, los profesionales usan una prueba de laboratorio denominada hemoglobina glicosilada. Este estudio usa el mismo contenedor que el hemograma, uno de los análisis de sangre más comunes que se realizan en laboratorio, por lo que el equipo de Salinas planteó la posibilidad de aprovechar los hemogramas que se solicitaban a los pacientes mayores de 45 años, para medir la hemoglobina glicosilada en la misma muestra y comprobar al mismo tiempo si eran diabéticos.

“El problema de hacérselo a todos los pacientes mayores de 45, es que era como buscar una aguja en un pajar y muy costoso. Así que nos acercamos a los médicos de Atención Primaria y acordamos que mediríamos la prueba cuando los pacientes presentasen además cierto nivel de glucosa en sangre, ya que la principal característica de la diabetes es precisamente la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente”, señala la doctora Salinas.

De esta forma consiguieron detectar 173 pacientes mayores de 45 años con diabetes no diagnosticada y 3.337 casos de prediabetes no diagnosticada. También han conseguido detectar 56 diabéticos de entre 25 y 45 años, pero en estos casos la forma de rastrearlos ha sido diferente, ya que además de utilizar un nivel de glucosa, se examinaban los valores de lípidos elevados.

“De esta forma hemos diagnosticado a muchos enfermos que no sabían que tenían diabetes, incluso personas muy jóvenes. Al saberlo de forma precoz mejorará su calidad de vida, porque no es lo mismo saber que tienes esta patología con 25 años, cuando puedes cambiar hábitos de vida y retrasar la aparición de complicaciones, a hacerlo con 50, cuando ya pueden haberse desarrollado”, afirma la jefa de análisis clínicos del Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan D’Alacant.

Otro de los puntos fuertes del proyecto alicantino sobre la diabetes es el de la automatización del seguimiento de diabéticos ya diagnosticados mediante programas informáticos. El equipo de la Dra. Salinas detectó que uno de los problemas del tratamiento de estos enfermos es que algunos no se hacían las pruebas de seguimiento con la periodicidad que recomiendan los endocrinólogos, y decidieron usar herramientas digitales para solventar este inconveniente.

“Hay veces en las que los pacientes diabéticos no se realizan las pruebas semestrales que recomiendan las sociedades de endocrinología por diversos motivos. Con este sistema, que hemos consensuado con endocrinólogos, médicos de Atención Primaria y la dirección del hospital, el sistema de información de laboratorio incluye de forma automática a los pacientes, cuando se les ha solicitado cualquier análisis, las pruebas de laboratorio con la cadencia recomendada por las guías”, explica la Dra. Salinas.

Gracias a esta mejora en el seguimiento de los pacientes diabéticos, los resultados desde 2016 en las revisiones periódicas han ido mejorando paulatinamente y se ha conseguido que haya un mayor número de enfermos de diabetes del Departamento de Salud con unos niveles de hemoglobina glicosilada en sangre bajos, por debajo del 8%.

El Univants of Healthcare Excellence Award es un galardón que reconoce la excelencia sanitaria a través de equipos multidisciplinares liderados por el laboratorio de análisis clínicos en todo el mundo. Está organizado por instituciones sanitarias de gran prestigio internacional como la American Association for Clinical Chemistry (AACC), la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) y la National Association for Healthcare Quality (NAHQ), entre otras, y es impulsado por la compañía farmacéutica Abbott.

Con este reconocimiento, el laboratorio de análisis clínicos del Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan D’Alacant se sitúa a la altura de los mejores del mundo. Tanto es así que los integrantes del equipo que ha desarrollado el proyecto ganador ya han sido invitados a participar en el congreso de American Association for Clinical Chemistry y en la Conferencia Europea Anual de Gestión Sanitaria.

El equipo galardonado está compuesto por los doctores Emilio Flores-Pardo y Maite López-Garrigós, miembros del laboratorio de análisis clínicos del Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan D’Alacant, Francisco J. Pomares-Gómez, endocrinólogo del centro alicantino y coordinador del Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana, y Beatriz Massa, gerente del Departamento, además de la doctora María Salinas.