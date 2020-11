El PSOE y Unidas Podemos llevarán al próximo pleno una propuesta para reprobar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por su actitud al frente del gobierno municipal. En concreto, le acusan de estar detrás o permitir las supuestas coacciones a hosteleros y comerciantes y de mentir a los grupos de la oposición durante la polémica por el bulo lanzado por la concejala de Hostelería, Lidia López, sobre el cierre del sector. Así lo han anunciado esta mañana minutos antes de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha explicado que esta decisión "viene de una singladura de más de un año". "Con esta actitud de no dar explicaciones está comprometiendo a la institución. Ha tenido oportunidades para explicar estas coacciones y mentiras, y no lo ha hecho. No se puede permitir su actitud", ha señalado el socialista. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha añadido que esta reprobación se "sustenta en las coacciones a hosteleros y comerciantes y en la mentira a la oposición por el bulo sobre el cierre de la hostelería". "Consideramos que estas actitudes son impropias de un alcalde atropado en una acción de gobierno inútil. La reprobación está más que sustentada. Ahora falta que el resto de los grupos la apoyen", ha añadido López.

Por ahora, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ya ha anunciado que su grupo apoyará la reprobación a Barcala. "Lo hemos dicho. Están pasando cosas muy graves, con las recomendaciones con la reunión con el PSOE, luego más grave con el asunto del bulo. Le hemos pedido al alcalde que diga si era consciente que detrás del bulo estaba la concejala cuando lanzaron el comunicado de prensa, y todavía no ha respondido", ha apuntado Bellido.

Así, la aprobación de la iniciativa quedará en manos de Vox. La izquierda necesita el apoyo de los dos concejales de la formación para salir adelante. Desde los grupos progresistas, confían en contar con el apoyo de los concejales Ortolá y Bonet.