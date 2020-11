«El impacto que está teniendo esta situación excepcional obliga a que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adopten con la máxima celeridad aquellas medidas tendentes a paliar los efectos que está sufriendo nuestra sociedad». A pesar de las «buenas intenciones» expresadas en su exposición de motivos, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática lleva seis meses sin resolver la concesión de un paquete de ayudas para el pago del alquiler de la primera vivienda, aprobado por un decreto del Consell el 24 de abril y que tenía como destinatarias a las personas que hubieran visto drásticamente mermados sus ingresos como consecuencia de la pandemia de covid-19. Y ello, a pesar de que el propio Decreto 52 /2020 establecía un plazo máximo de tres meses para la resolución de las mismas.

Así lo recoge una resolución firmada por el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, que censura la demora en la concesión de estas ayudas y la falta de colaboración con la institución por parte de la Conselleria que dirige el también vicepresidente segundo de la Generalitat, el alicantino Rubén Martínez Dalmau.

La investigación del Síndic se inició a raíz de una queja formulada ante la Sindicatura por parte de un vecino de Benidorm el pasado 9 de junio. En ella, el ciudadano exponía que, transcurrido más de un mes desde que el 5 de mayo presentara la solicitud para optar a esta subvención directa, seguía sin haber obtenido una respuesta a su solicitud ni información sobre el estado de tramitación de la misma. A fin de contrastar los extremos que este benidormense exponía en su queja, el defensor del pueblo valenciano solicitó informe a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en fecha 22 de junio de 2020 para conocer no sólo el estado de la solicitud de este ciudadano en particular, sino también otras cuestiones en relación con este paquete de ayudas. Por ejemplo, la posibilidad de modificar el procedimiento de concesión de ayudas previsto en el Decreto 52/2020 y su sustitución por un procedimiento de urgencia; o las medidas organizativas y refuerzos de personal, medios técnicos, etc. adoptadas para tramitar de la forma más rápida estas solicitudes.

Falta de colaboración

Sin embargo, la Conselleria nunca respondió. Ni al primer requerimiento, ni a otros tres que la Sindicatura remitió el 23 de julio , el 24 de agosto y el 25 de septiembre, tal y como hace constar el Síndic en su informe, fechado el 13 de noviembre y donde también se advierte de que la no remisión de información «se califica como una actitud entorpecedora de la labor de investigación de esta institución».

En cualquier caso, con los datos recabados por sus propios medios, la institución es clara a la hora de valorar estos retrasos: «No se alcanza a entender el motivo», afirma de forma contundente. También señala que «si el procedimiento de concesión no viene marcado por las notas de rapidez e inmediatez, su capacidad para atender las situaciones que está llamado a atender queda seriamente mermada y, con ello, su efectividad y eficacia», llegando a recordar que el abono de los alquileres se realiza con carácter mensual, por lo que la demora en la concesión de ayudas podría ser sangrante para muchas familias vulnerables.

Por todo ello, además de reprochar este retraso y su falta de colaboración, el Síndic recuerda que el acceso a una vivienda digna viene recogido en distintas leyes valencianas, entre ellas el propio Estatuto de Autonomía. Y, por último, recomienda a la Conselleria de Martínez Dalmau que adopte mejoras organizativas para agilizar la resolución de estas ayudas y que en futuras convocatorias similares a ésta «introduzca aquellas modificaciones que permitan la configuración del procedimiento como un auténtico procedimiento de urgencia».

Vivienda digna, la puerta de acceso a otros derechos

En su escrito de resolución y recomendaciones remitidas a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, realiza también una extensa reflexión acerca del concepto de vivienda digna. «La posesión de una vivienda facilita el acceso a otros derechos y constituye un importante factor de protección frente a la pobreza. De la misma manera, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, desgraciadamente, como nos muestra la realidad, son difíciles de revertir», recoge Luna. Por este motivo, a su juicio, «la prontitud en la respuesta que las administraciones den a las necesidades de las valencianas y valencianos en materia de vivienda, especialmente en situaciones de emergencia como la situación creada por la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias socioeconómicas, adquiere un carácter esencial y decisivo». El Decreto aprobado por el Consell preveía ayudas de entre el 40 y el 100% del importe del alquiler por un periodo de seis meses.