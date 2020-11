Padres del colegio Benalúa urgen medidas de seguridad ante el peligro de la obra junto al centro

Las obras de urbanización del Plan Parcial de Benalúa-Sur provocan una alarma diaria entre las familias de los 450 alumnos matriculados en el colegio público Benalúa, a consecuencia de la coincidencia del movimiento de camiones y grúas con las horas punta de acceso de los niños a clase.

Juan José Francia, miembro de la AMPA del centro y representante de los padres en el consejo escolar, ha expuesto la problemática ante este organismo, -en el que están representados tanto los responsables educativos como municipales-, con el objetivo de que se tomen cartas en el asunto y se evite el discurrir de las obras en momentos álgidos para la comunidad educativa, como son las horas de entrada y salida.

«Bastaría con que retrasaran puntualmente determinadas obras desde las 8:55 a las 9:25 horas, periodo durante el que está organizada la entrada escalonada a las clases a consecuencia de la pandemia, para no contribuir a que pueda suceder algo grave», apunta Francia.

El volumen de grúas y obreros que cada mañana coinciden a esa hora con los alumnos y familias de los más pequeños, que acceden andando al centro por en medio de la calzada y entre los vehículos particulares de los padres que, sin espacios para aparcar, también acercan a sus hijos a clase, resulta mayúsculo.

«He solicitado reiteradamente a los agentes de la Policía Local que regulan a diario el acceso por los pasos de cebra, que se desplacen a los puntos de entrada al colegio porque el peligro mayor está entre las obras que llevan a cabo al lado de las vallas, que apenas separan el acceso al centro educativo, pero no he tenido ningún éxito. Me dicen que no tienen potestad», lamenta el delegado de las familias en el consejo escolar.

Juan José Francia esperaba que al menos los agentes trasladaran a los responsables municipales la caótica situación que se reproduce cada mañana en las inmediaciones del colegio, pero a la vista de que no se adopta ninguna medida se queja de la falta de empatía y preocupación por la seguridad de los niños.

«Cortan calles, abren zanjas, los niños acceden pegados a obreros que manejan un taladro que podría arrojar un pedrusco al que pase en ese momento por allí. No quiero ser alarmista pero no hay más que acercarse cualquier mañana para ver la que se puede liar por no actuar», advierte este miembro de la asociación de padres de alumnos del colegio.

Seguridad

Desde el Ayuntamiento aseguraron ayer a preguntas de INFORMACIÓN que no consta ningún tipo de notificación por escrito sobre esta problemática, pero que, no obstante, informado el asunto ante la Concejalía de Seguridad, «se estudiará si se puede dar algún tipo de solución».

«El Ayuntamiento debería poner seguridad añadida, porque el tinglado que se forma es considerable a la altura de los accesos al colegio por la calle Doctor Just. No es de recibo que a las 9 de la mañana las máquinas estén trabajando al máximo, sin tener en cuenta que centenares de niños entran al centro», abunda Francia.

Otros padres del colegio, a su lado, se dirigían igualmente ayer a los agentes para hacerles ver lo alarmante de la situación. «Les han contestado que hacen lo que se les ha ordenado, es lamentable», insisten desde la AMPA.

Sobre el ruido y polvo que genera la obra, y a su vez se cuela por las ventanas abiertas de par en par en el centro con el objetivo de combatir el coronavirus, los padres prefieren no opinar porque frente a esta situación no ven más remedio que aguantar. «Ahora mismo toda la obra está encima del colegio, pero lo más peligroso son las máquinas», concluyen.

Quince meses por delante de sufrimiento diario

El último gran desarrollo urbanístico del sur de la ciudad, cuya ejecución rodea al colegio público Benalúa, abarca en su primera fase 75.000 metros cuadrados para la construcción de unas 595 viviendas en una docena de bloques con siete alturas como máximo. El presupuesto es de 4,8 millones y el plazo de ejecución, 15 meses. Incluye 12.000 metros cuadrados de zonas verdes en la zona central de tres grandes manzanas. Una segunda fase de edificación incluiría la demolición de las dos fábricas que hay en el sector, Harinas Cloquell y Harinas Bufort, y abarca otros 8.355 metros cuadrados para la construcción de 145 viviendas más.