Apenas un día después de registrar la propuesta plenaria, el PSOE y Unidas Podemos matizan el texto de la reprobación contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Ambos grupos han presentado el mediodía de este miércoles un documento en el que advierten de dos supuestos "errores" en la redacción de la iniciativa original, con el objetivo de incluir la palabra "presunto". Con este cambio en el texto, los grupos liderados por Francesc Sanguino y Xavier López pretenden evitar posibles acciones legales del regidor popular, a quien en la redacción inicial se le atribuían directamente delitos de coacciones y amenazas al sector de la hostelería de Alicante. "Con fecha 17 de noviembre, se presentó en el registro general una declaración institucional referente a la reprobación del alcalde. En la misma, se cometieron dos erratas", figura en el escrito registrado hoy.

Con los cambios registrados este miércoles, el texto que promueve la reprobación de Barcala queda redactado en su parte expositiva de la siguiente forma: "Siendo la mentira y las presuntas coacciones y amenazas el comportamiento habitual del alcalde, que dan una imagen de la talla política de su autor y que evidencia sus graves carencias al objeto de desempeñar el puesto, solicitamos al pleno que se pronuncie sobre su comportamiento". Las matizaciones en el documento también alcanzan a la propuesta de acuerdo que se votará en el pleno ordinario de noviembre, previsto para el 26 de noviembre: "La reprobación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por su lamentable gestión y por sus reiterado comportamiento de presuntas amenazas con las personas críticas con su gestión".

Ambos grupos basan su petición de reprobación en polémicas recientes como el bulo sobre el cierre de la hostelería lanzado por la concejala Lidia López o las "recomendaciones" desde Alcaldía para que el sector no respaldara una acción socialista. «Fuimos testigos de un nuevo y bochornoso capítulo en la actuación del alcalde, ya que tras desmentir reiteradas veces que ni él ni ningún miembro de su equipo eran los causantes del bulo sobre un inminente cierre de la hostelería, supimos que dicha noticia falsa emanaba de sus propios concejales», añade el escrito que promueve la reprobación, en el que también hacen alusión a la "amenaza por parte de Alcaldía a asociaciones de hostelería con no prorrogar el permiso de veladores al objeto de impedir su participación en una rueda de prensa con el PSOE para presentar una moción que defendía los intereses del sector". La propuesta plenaria se hace eco además de un episodio de amenazas "del Consistorio" hacia la presidenta del Colectivo de Comerciantes, Vanessa Cárdenas, "al objeto de amedrentarla en su comportamiento crítico con el equipo de gobierno".

Valoraciones y reacciones iniciales

Este martes, justo antes de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, los portavoces de ambos grupos defendieron la iniciativa. El portavoz socialista, Francesc Sanguino, explicó que esta decisión "viene de una singladura de más de un año". "Con esta actitud de no dar explicaciones está comprometiendo a la institución. Ha tenido oportunidades para explicar estas coacciones y mentiras, y no lo ha hecho. No se puede permitir su actitud", señaló el socialista. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, añadió que esta reprobación se "sustenta en las coacciones a hosteleros y comerciantes y en la mentira a la oposición por el bulo sobre el cierre de la hostelería". "Consideramos que estas actitudes son impropias de un alcalde atropado en una acción de gobierno inútil. La reprobación está más que sustentada. Ahora falta que el resto de los grupos la apoyen", apuntó López.

Por ahora, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ya ha anunciado que su grupo apoyará la reprobación a Barcala. "Lo hemos dicho. Están pasando cosas muy graves, con las recomendaciones con la reunión con el PSOE, luego más grave con el asunto del bulo. Le hemos pedido al alcalde que diga si era consciente que detrás del bulo estaba la concejala cuando lanzaron el comunicado de prensa, y todavía no ha respondido", señaló Bellido. Así, la aprobación de la iniciativa quedará en manos de Vox. La izquierda necesita el apoyo de los dos concejales de la formación para salir adelante. Desde los grupos progresistas, confían en contar con el apoyo de los concejales Ortolá y Bonet.

Tras conocerse este martes la propuesta del PSOE y Unidas Podemos, desde el grupo municipal del PP, la portavoz, Mari Carmen de España, rechazó "los motivos en los que se sustentan" la reprobación, asegurando que "las acusaciones son gratuitas y temerarias". Para el PP, "la oposición ha traspasado una línea roja y no tiene escrúpulos en falsear la realidad para justificar una reprobación sin sentido". Esta propuesta, según el PP, "pone de manifiesto que la oposición sólo piensa en atacar al gobierno municipal con un cúmulo de falsedades".