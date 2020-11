Aunque Alicante aún está lejos de doblegar la curva de contagios en esta segunda ola de la pandemia, lo cierto es que la provincia puede presumir de tener una de las tasas de contagios más bajas de España. En concreto, es la segunda provincia de la península que menos incidencia de coronavirus registra, según las cifras del Instituto de Investigación Carlos III. Con 185,88 casos por 100.000 habitantes, sólo Ourense tiene una tasa de contagios más baja, 152,45. Contando con las islas, la provincia es la cuarta con mejores datos, por detrás de Las Palmas (36,15 casos) y Santa Cruz de Tenerife, donde hay 90,61 enfermos por 100,000 habitantes. En el extremo opuesto se encuentran provincias como Granada o Burgos, con tasas que superan los 1.000 casos.

Pero la situación en la provincia no es homogénea y hay claras diferencias con lo vivido en primavera. Y es que, aunque se llevó la peor parte en la primera ola de la pandemia, la costa alicantina está siendo la que mejor resiste el envite de la segunda en toda la Comunidad Valenciana. El caso que mejor refleja esta situación es lo que está ocurriendo en el departamento de Marina Baixa. Su incidencia está en una envidiable cifra de 63,68 casos por 100.000 habitantes, según los datos de la Conselleria de Sanidad. La media en la Comunidad Valenciana supera los 295 casos por 100.000 habitantes. El hospital comarcal recibe ahora a enfermos de otras zonas de la provincia, como Orihuela o Elda, cuando en el peor momento de la pandemia este centro sanitario quedó ocupado casi en su totalidad por enfermos covid y se llegó a trasladar a 70 pacientes en situación crítica a diferentes UCI de la provincia. En el vecino departamento de Dénia, la situación es similar, con 11,8 casos por 100.000 habitantes. Al sur de la provincia, Torrevieja tiene una incidencia de 116,6 casos. Son los tres departamentos de la Comunidad con menor impacto de la pandemia hoy en día.

La gerente del departamento del Hospital Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, tiene muy claro qué ha ocurrido para que haya semejantes diferencias con la primavera. «La movilidad lo explica todo. En la primera ola de la pandemia teníamos muchísimo turismo, al que se sumó la población de otras provincias que llegó para pasar aquí el confinamiento». Las situación ahora es distinta y se nota en las personas que ingresan en el hospital. «Ahora apenas tenemos pacientes extranjeros». Otro factor es el miedo de la población después de que el primer pico de la pandemia les arrasara. «Pienso que ahora la gente está siendo mucho más responsable». Pese a las buenas cifras que registra su departamento, Louis Cereceda, apela a la prudencia. «Estamos trabajando mucho para identificar a tiempo todos los casos, pero esto es como estar en el filo de la navaja y nos da miedo, porque durante el mes de marzo se sufrió mucho».

La explicación a por qué la costa está mejor podría hallarse en su clima. «Hay dos factores propios de nuestra zona, la humedad alta y el viento, que favorecen que el virus no permanezca tanto tiempo suspendido en el aire», explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Con todo, Olcina insiste en que el clima es sólo un elemento de apoyo, «el factor social es lo más importante en el control de la pandemia. Si la población no cumple, no se logra nada». Otro factor que estaría favoreciendo a la costa de la provincia frente a otras zonas litorales de España es la baja contaminación, que no se da en otras urbes como València o Barcelona y que también juega en contra del virus.

Francisco Jover, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, cree también que la mejor situación de algunas zonas de la provincia tiene que ver con las actitudes sociales y para el epidemiólogo José María López Lozano una explicación podría estar en el elevado número de personas que se contagiaron en la primera ola, lo que ha propiciado que en esta segunda ola haya menos incidencia en estas zonas.