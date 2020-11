Las obras de urbanización del Plan Parcial Benalúa-Sur que se realizan en las proximidades del colegio público Benalúa de Alicante pararán por seguridad al entrar y salir los escolares , y en esas franjas horarias los operarios realizarán trabajos en otra zona. Los padres están preocupados por el peligro del movimiento de camiones y grúas en hora punta, tal y como recogió ayer este diario, de ahí que la AMPA expusiera la situación ante el Consejo Escolar para que se tomaran medidas de cara a evitar cualquier riesgo para los 450 alumnos matriculados.

El Ayuntamiento encuentra comprensibles las quejas de las familias, de ahí que la Concejalía de Urbanismo contactara ayer con la empresa que ejecuta actualmente unas obras muy próximas a la puerta del centro y les pidiera la suspensión de esos trabajos en los exteriores del colegio a la entrada y salida de los menores. La empresa que realiza estos trabajos en el marco de un proyecto mucho más amplio aceptó, según explicaron fuentes municipales, y evitará la coincidencia de camiones y grúas con los niños, trasladándose los operarios a ejecutar tareas en algún otro lugar del plan parcial en los momentos de entrada y salida al centro.

Desde el equipo de gobierno bipartito explicaron también que la Concejalía de Seguridad ha optado por enviar a la Policía Local, que realizará rondas de control junto al colegio público Benalúa para verificar que la medida acordada se está cumpliendo. «Es comprensible que los padres estén preocupados, porque se desarrollan unas obras junto al colegio. Ellos dicen que son trabajos de exterior, de jardinería, que durarán una semana, y que por eso han salido porque la obra se realiza dentro del plan parcial», dijeron fuentes del equipo de gobierno.

El volumen de grúas y obreros que coinciden cada mañana en hora punta escolar con los alumnos resulta mayúsculo. A los escolares se suman las familias que acceden con sus pequeños andando al colegio por medio de la calzada y entre vehículos particulares de los padres que, sin espacios para estacionar, acercan a sus hijos a clase.

«Cortan calles, abren zanjas, los niños acceden pegados a obreros que manejan un taladro que podría arrojar un pedrusco al que pase en ese momento por allí. No quiero ser alarmista pero no hay más que acercarse cualquier mañana para ver la que se puede liar por no actuar», advirtió el integrante del AMPA del centro y representante de los padres en el Consejo Escolar, Juan José Francia. Este portavoz lamentó no haber tenido éxito en su petición a los agentes de la Policía Local que regulan el acceso por los pasos de cebra para que fuesen a los puntos de entrada al colegio ante el peligro que advertía en las obras que se ejecutan al lado de las vallas, ya que apenas separan el acceso de los niños a las instalaciones.

El plan parcial Benalúa Sur, cuya ejecución rodea el centro escolar, abarca en su primera fase 75.000 metros cuadrados para la construcción de unas 595 viviendas en una docena de bloques con siete alturas, un coste de 4,8 millones y un plazo de ejecución de 15 meses.