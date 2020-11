El bipartito de Alicante prosigue por segundo día consecutivo con la ronda de negociaciones con la oposición para aprobar el Presupuesto municipal de 2021. Tras las reuniones con el PSOE y Compromís, hoy ha sido el turno para Vox. El portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, se ha citado con la concejala de Hacienda, Lidia López, que ha vuelto a estar acompañada por la portavoz del PP, Mari Carmen de España. Sin rastro por ahora de Ciudadanos en las negociaciones entre el bipartito y la oposición. En las primeras conversaciones, Vox ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno la eliminación de las partidas presupuestarias en áreas como LGTBI, Cooperación e Igualdad. Además, piden partidas para que la Concejalía de Educación "informe a los padres sobre derechos constitucionales" y promueva cursos sobre los "riesgos del aborto, una medida que contó con el apoyo del PP" en una sesión plenaria frente al rechazo de Cs. En total, Vox ha entregado un documento con medio centenar de medidas, que se seguirán negociando en el segundo encuentro, previsto para el próximo lunes. "No nos hemos llevado ninguna sensación porque no nos han dicho nada sobre el Presupuesto, solo que el déficit que esperan para el transporte público rondará los 8 millones de euros. Nos han hablado de líneas generales, que se centrarán en ayudas sociales, a la hostelería..., pero nada concreto", ha añadido Ortolá al término del encuentro de este jueves.

Quienes siguen a la espera son los representantes de Unidas Podemos, única formación a la que el bipartito liderado por Luis Barcala aún no ha citado, pese a ser la segunda de la oposición en número de votos en las últimas elecciones municipales. "A pesar de que es costumbre contactar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento en orden descendente de votos, PP y Cs han dejado fuera de las negociaciones a Unidas Podemos, la segunda fuerza de la oposición, tan solo unos días antes de debatirse la reprobación propuesta inicialmente por la coalición", lamentan desde el grupo municipal morado, que considera "que la constante fiscalización por parte del portavoz y la concejala de Unidas Podemos de los errores de bulto del bipartito y el cuestionamiento de su modelo de ciudad son las causas de no querer negociar con el grupo municipal". No obstante, desde Unidas Podemos añaden que esta situación "no debería ser motivo para faltar al respeto a las más de 12.000 personas votantes de la coalición, excluyendo a la segunda fuerza de la oposición de las negociaciones presupuestarias".

Al respecto, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, recuerda que su formación "siempre" se ha mostrado "favorable al diálogo". Sin embargo, advierte de que su grupo "no va a conformarse con acuerdos de mínimos" y que apuesta "por una transformación real de la ciudad" ante un mandato "completamente agotado, sin proyecto para Alicante y falto de propuestas". Por ello, apunta López, han planteado al equipo de gobierno "propuestas ambiciosas para reducir las desigualdades existentes en Alicante e impulsar inversiones que dinamicen los distintos barrios de la ciudad". López mantiene que esta "negativa a negociar con Unidas Podemos" [al menos, por ahora, no han sido citados] no es más que "una nueva pataleta de Barcala que, nervioso por la posibilidad de verse reprobado por sus escándalos continuos, castiga a quienes no le apoyan en sus guerras contra el Botànic y contra el Gobierno de coalición [de Sánchez e Iglesias]". El portavoz defiende que esta actitud autoritaria del alcalde "constata que Unidas Podemos es imprescindible en un gobierno que apueste por la mayoría social de Alicante y que represente una alternativa al de las tres derechas".

Tras reunirse por primera vez con el PSOE, Compromís y Vox, el bipartito se ha citado mañana viernes de nuevo con los dos primeros grupos con los que mantuvo conversaciones, los liderados por Sanguino y Bellido. La segunda cita con la formación de Ortolá se ha concretado para el lunes. Unidas Podemos, mientras tanto, sigue a la espera.