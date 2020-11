Hasta 90 desayunos distribuyen los sábados por la mañana entre personas sin techo de Alicante los jóvenes que forman parte de la asociación de voluntariado DNI, que ha pasado en pocas semanas de tener una treintena de integrantes de entre 14 y 18 años a más de 140. Se trata de un proyecto en el que participan alumnos de Secundaria de Alicante y Elche que dedican parte de su tiempo libre a ayudar a personas en extrema vulnerabilidad y a cuidar el litoral con la limpieza de la zona de rocas del Postiguet. La asociación de voluntariado Damos Nuestra Ilusión fue fundada por jóvenes que estudiaron en el colegio Aitana de Torrellano que ya son universitarios pero que tiene continuidad gracias al interés creciente de los actuales alumnos del centro, jóvenes con conciencia social.

Samuel García, de 2º de Bachillerato, uno de los coordinadores en Alicante de la actividad de voluntariado, califica de «sorprendente» el crecimiento de la organización en las últimas semanas. «Al principio no pensábamos que hubiera tanta gente comprometida a este nivel porque no es normal que tantos jóvenes se levanten un sábado a las 7 y media de la mañana para hacer voluntariado pero el hecho de no poder salir por el coronavirus, con tantas cosas que no se pueden hacer, creo que ayuda. La gente busca conocer a otras personas e implicarse, y en los tiempos que corren toda ayuda es poca».

Hoy se han citado unos 80 jóvenes en la plaza de Luceros para organizar las rutas de su proyecto estrella, el que consideran más interesante: ir a los lugares donde saben que hay personas que duermen en la calle para llevarles el desayuno y acompañarles un rato. «Les damos café, magdalenas y galletas, y nos quedamos hablando con ellos. Nos cuentan sus historias, cómo han acabado en la calle, cómo han pasado la noche...Tienen que ser grupos pequeños. No podemos ir quince a despertar a una persona sin hogar y rodearla, porque se agobia. El resto se van al Postiguet, a la zona de rocas, a recoger latas y botellas de plástico».

Ya tienen más de 140 interesados y están abiertos a todos los jóvenes que quieran participar. Entre las rutas para atender a sin techo, García destaca la del Rico Pérez, donde «duermen fácil en torno a 30 ó 35 personas».

«En mi caso -explica el coordinador- llegué en septiembre a la asociación. Hay compañeros que ya estaban. A nivel de experiencia personal, veo que las personas sin hogar tienen obviamente un problema económico porque les faltan recursos pero también es una crisis humanitaria y de dignidad de estas personas que se sienten ninguneadas. Cuando les das el café caliente y las galletas, aunque lleven horas sin comer, lo que quieren es hablar con nosotros, sentirse personas, ver que les tratas como a uno más y no les rehuyes la mirada». Samuel García destaca el caso de un sin techo de las taquillas del Rico Pérez al que tuvieron que dar un segundo café caliente porque el primero se le quedó frío después de más 20 minutos contándoles su vida. «Con un poco de tiempo y muy poco dinero (la asociación cuenta con diversas colaboraciones) ayudamos a muchísima gente», afirmó.