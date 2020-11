Con la curva de contagios estabilizándose, la de fallecidos aún seguirá en un doloroso ascenso durante los próximos días, reflejo de los contagios que se produjeron hace casi un mes. La provincia se encuentra en este sentido en los mismos niveles de fallecidos semanales que se registraban a comienzos del mes de abril, en el peor momento de la primera ola de la pandemia. Sanidad ha comunicado en las últimas horas y por tercer día consecutivo 15 nuevas muertes de personas con covid. En la última semana han sido 70 los fallecidos en la provincia, que desde el inicio de la pandemia en marzo ha registrado 764 muertes.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana han sido las 29 personas que han perdido la vida respecto al último balance. Siete de los fallecidos vivían en residencias de ancianos, que en esta segunda ola de la pandemia ya han registrado 56 muertes a causa del covid.

Contagios

En cuanto a la cifra de contagios, la Comunidad Valenciana ha registrado 1.900 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. De ellos, 794 casos se han detectado en la provincia de Alicante, una cifra levemente superior a la registrada en el balance del pasado jueves. En cuanto a los nuevos brotes, sanidad ha detectado en la provincia siete y 38 en la Comunidad. Todos los focos detectados en la provincia son de origen social o laboral y de pequeño tamaño, el más grande afecta a seis personas. Hay brotes en las ciudades de Callosa d’en Sarrià, San Isidro, Benidorm, Pedreguer, Guardamar, Formentera del Segura y Torrevieja.

La provincia de Alicante ha registrado 1.948 casos de coronavirus en los últimos tres días, según la actualización por municipios que ha publicado este viernes la Conselleria de Sanidad. La ciudad de Alicante es la que encabeza la cifra de nuevos positivos en la provincia, 332, y es la segunda ciudad de la Comunidad en número de nuevos contagios, por detrás de València.

Elche es la segunda ciudad de la provincia y la tercera de la Comunidad Valenciana con más casos positivos desde el pasado martes, con 212. En Elda se han registrado 151 nuevos casos; 93 en Petrer y 85 en Orihuela, que cierra el ranking de las cinco ciudades con más casos positivos en tres días.

La Conselleria de Sanidad también ofreció ayer datos relativos a la incidencia acumulada por municipios. Ésta mantiene una tendencia descendente en aquellas localidades en las que se han adoptado restricciones. Es el caso de Elda y Petrer, donde la expansión del virus llevó a la Generalitat a confinar ambos municipios el pasado 6 de noviembre, medida que se prolongará durante dos semanas más. En Elda la incidencia acumulada es de 648 casos por 100.000 habitantes, 30 puntos menos que el martes. En Petrer ha caído levemente por debajo de los 600 casos después de que a comienzos de semana alcanzara los 787 casos. La tasa de contagios cae también en Pinoso, localidad que llegó a superar los 1.000 casos de incidencia, lo que llevó a su alcalde a pedir ayuda a la Conselleria de Sanidad para poder frenar el avance del virus. Ahora tiene 803.

Donde la incidencia parece no tener freno es en Banyeres de Mariola. Este pequeño municipio de la montaña alicantina supera ya los 1.075 casos por 100.000 habitantes, 85 puntos más que el pasado martes. En la ciudad de Alicante la tasa de contagios también aumenta y por vez primera supera los 200 casos por 100.000 habitantes, en concreto 226. Una incidencia que supera a la registrada en Elche, que también aumenta de manera leve hasta los 222 casos.

La mejor noticia es que la presión en los hospitales de la provincia mejora en la última jornada. Según el balance de ayer de Sanidad, en los centros sanitarios alicantinos permanecen ingresados 523 pacientes, 22 menos que el día anterior. Tras unas semanas de aumento, también desciende levemente la cifra de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, con dos personas menos hospitalizadas respecto al pasado jueves.

La Generalitat Valenciana mantiene las restricciones hasta el próximo 9 de diciembre con el objetivo de doblegar la curva de contagios, que de momento sólo ha conseguido aplanar.

Así, hasta esta fecha no se podrá entrar ni salir de la Comunidad Valenciana. También se mantiene el toque de queda nocturno y la prohibición de juntarse más de seis personas que no sean convivientes. Las restricciones también afectan a los aforos en tiendas, centros comerciales, bares y restaurantes. Estos últimos sólo pueden ocupar un tercio de mesas en el interior y la mitad en terraza. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, adelantó esta semana que llegado el 9 de diciembre se analizará cuál es la situación de la pandemia y se tomarán nuevas decisiones que pueden implicar suavizar alguna de estas limitaciones. No obstante, el horizonte está puesto en las próximas fiestas de Navidad, en las que habrá limitaciones para prevenir nuevos contagios y una nueva ola de coronavirus el próximo mes de enero. Puig ya ha pedido que las compras se adelanten en la medida de lo posible para evitar aglomeraciones.