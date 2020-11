El Club de Regatas gana el pulso al Ayuntamiento: eximido de pagar el IBI

La Junta Directiva «ha hecho valer la condición de Club de Utilidad Pública, reconocida por el Tribunal Supremo en abril del 2018 tras ocho años de gestiones y arduo trabajo», según el comunicado, en el que el Club de Regatas «se felicita por esta decisión de los tribunales que permite que pueda destinar todos sus recursos económicos al objeto exclusivo de su razón de ser, que es el fomento y la práctica de la actividad deportiva náutica». Aunque la resolución judicial es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Directiva «espera que no se produzca dada la naturaleza de las actividades de promoción deportiva que lleva a cabo el club desde hace más de 130 años».

La sentencia, según la entidad, «corrige la resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal que, si bien reconocía la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos para ser merecedora de la exención, entendió que no se había aportado la prueba suficiente, dejando abierta la posibilidad a que se llevara a cabo en el futuro». Desde el Club de Regatas no concretaron el montante del recibo del IBI del que quedan exentos y el gobierno local no se pronunció sobre la sentencia.