En apenas dos días, la Conselleria de Sanidad ha detectado 27 brotes en la provincia de Alicante, la cifra más alta desde que comenzaron a notificarse brotes el pasado mes de julio. Son además casi la mitad de los 55 brotes detectados en toda la Comunidad Valenciana.

El foco de mayor magnitud, con 27 personas contagiadas, tiene su origen en un espacio de culto de la ciudad de Alicante y afecta tanto a fieles como a sus familias. Además de este brote hay otros cinco en centros educativos de Torrevieja, Crevillent, Mutxamel, Banyeres de Mariola y Alcoy. Sanidad notificó ayer el brote que afecta a 17 personas en el Hospital de Elda. El resto de focos detectados en la provincia son de menor tamaño y en su inmensa mayoría de origen social y, en menor medida, laboral.

Por otro lado, la pandemia ha provocado la muerte a 16 personas desde el viernes, cifra que se eleva a 53 en el conjunto de las tres provincias. 13 de los fallecidos vivían en residencias geriátricas de la Comunidad, donde en las últimas horas se han notificado 40 nuevos contagios en residentes y trabajadores. A día de hoy hay casos positivos en 22 centros de la provincia y ocho de ellos se encuentran bajo vigilancia activa de la Conselleria de Sanidad.

Tras unos días de respiro en los hospitales de la provincia, el fin de semana ha traído un repunte de las hospitalizaciones de pacientes de coronavirus y según el balance facilitado ayer por la conselleria hay 44 personas más ingresadas respecto al viernes hasta alcanzar los 531. Las UCI resisten la presión y solo hay un paciente más respecto al viernes, hasta las 110 personas.

Entre el sábado y ayer lunes se han comunicado 305 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más baja de los últimos seis días, aunque hay que tener en cuenta que los lunes siempre se comunican menos casos por el retraso en la gestión de los datos. En toda la Comunidad Valenciana han sido 616 los nuevos casos de coronavirus detectados. Con esta cifra de casos, la incidencia acumulada de la Comunidad desciende y se sitúa en 265,34 casos por 100.000 habitantes. Sigue siendo la tercera autonomía con menor incidencia de coronavirus, sólo por detrás de Baleares y Canarias.

DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN PORQUE SANIDAD NO DA MASCARILLAS FFP2





El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Conselleria de Sanidad por no proporcionar a los profesionales sanitarios mascarillas FFP2 «después de que diversos estudios demuestren que el covid se transmite prioritariamente por aerosoles, sobre todo en lugares cerrados y poco ventilados como salas de hospitalización, consultas externas y centros de salud». SATSE ha denunciado igualmente a la Conselleria de Sanidad por no proporcionar al sindicato los datos que ha solicitado sobre accidentes laborales de trabajadores por contagio de covid, en qué servicios se han dado más brotes y a que categorías profesionales han afectado principalmente. El sindicato ha solicitado esta información «en reiteradas ocasiones a pesar de que, legalmente, la conselleria debe proporcionar esta información a los representantes de los trabajadores». Satse recuerda algunos de los últimos brotes que se han producido en hospitales, como el que afecta a parte de la plantilla de Traumatología de Elda, y señala que «los contagios se producirían en salas sin ventilación y consultas interiores de servicios no covid en los que los profesionales sanitarios llevan mascarillas quirúrgicas con contacto prolongado con pacientes o acompañantes, lo que conllevaría que, una vez contagiados de forma asintomática, pudieran contagiar a otros profesionales sanitarios».