El anticiclón del que disfruta la provincia desde hace un par de semanas va a marcar hoy la jornada que será soleada, aunque ya se nota que se aproxima el invierno. Las temperaturas mínimas han bajado hasta los 8 grados en muchos punto de la templada franja litoral y en observatorios de Alcoy y Villena se han registrado dos grados bajo cero. Frío que vendrá bien para la cosecha de alcachofas, faltas de hasta ahora de frío. No obstante, a medida que avance la mañana lucirá el sol y templará hasta llegar a los 19/20 grados en la costa. La semana, no obstante, se va a ir complicando y a partir del jueves se esperan lluvias generalizadas que no cesarán hasta el domingo. En el interior se pueden producir heladas.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy lunes temperaturas en general con pocos cambios, con descenso de las máximas en el tercio norte peninsular, heladas débiles dispersas en zonas de las mitades norte y predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas, sin precipitaciones la mayoría del país.

Únicamente en Baleares, zonas del sur del Mediterráneo peninsular, Melilla y área del Estrecho se esperan intervalos de nubes bajas, así como en el oeste de Galicia a últimas horas, en tanto que en Canarias habrá un aumento de la nubosidad alta a lo largo del día.

Se formará nubosidad baja y bancos de niebla matinales dispersos en los valles del tercio oeste peninsular y en el valle del Ebro y también existe probabilidad de calimas en Canarias.

El viento soplará de levante en los litorales del sur peninsular, con intervalos de fuerte en el Estrecho, de componente este en Baleares y Canarias y del este rolando a sur en el litoral gallego, mientras que en el resto de España será flojo y variable.