La plaza del Ayuntamiento de Alicante ha acogido esta mañana una protesta contra la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. En la protesta estaban representados una veintena de colectivos sociales, además de los tres grupos de izquierda con representación en el Pleno municipal (PSOE, Unidas Podemos y Compromís).

A través del manifiesto, leído por Jesús Fernández de HOAC, los colectivos sociales han rechazado el documento que previsiblemente se aprobará en el pleno de diciembre. "Manifestamos nuestro rechazo y disconformidad con la ordenanza municipal por favorecer el uso discriminatorio de los espacios de la ciudad y criminalizar la mendicidad y la prostitución", señala el manifiesto, en el que añaden que "las medidas coercitivas son las herramientas menos adecuadas para lograr la protección e inclusión social de colectivos vulnerables". Además, para las asociaciones "la imposición de sanciones [que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros] sólo logrará penalizar más a estas personas y colectivos con graves dificultades, y darles un trato como si de delincuentes se tratara.

La protesta ha estado secundada por la Plataforma contra la pobreza, Banco de Cuidados de Alicante, HOAC, Centro Loyola de Alicante, Comunidades cristianas populares, Plataforma feminista de Alicante, Ama made in cielo, CC OO l´Alacantí-Les Marines, UGT l´Alacantí-La Marina, Solidaridad Internacional PV, Plataforma de la Cependencia de Alicante, Entrepobles, Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emergencia Feminista, Talatay Nder, Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante, Artegalia, Grupo Gama, la Coordinadora de Colectivos y Asociaciones del barrio de Carolinas, Reacción Solidaria, Asociación cantautores de la Explanada, Asociación vecinos el PLA, CGT, Parroquias San Gabriel, Parroquia Beato Francisco Castelló.

Además, también han asistido representantes de los tres grupos de izquierda del Ayuntamiento de Alicante. El socialista Francesc Sanguino ha señalado que "es una ordenanza contra las personas más vulnerables". "Se va a ampliar la brecha social en una ciudad dual. No hay que penalizar a las personas más vulnerables", ha añadido Sanguino. Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero ha apuntado que la "ordenanza de vagos y maleantes lo que hace es criminalizar a las personas más vulnerables de la sociedad, perseguir y multar a quienes no tienen una solución habitacional y les toca vivir en la calle, junto a las mujeres prostituidas, lo que supone una doble violencia sobre ellas. Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha añadido que su grupo siempre ha dicho "no" a la ordenanza "porque es inútil, injusta y es antisocial". "No aporta soluciones, solo pretende esconder la pobreza. En tiempos de pandemia, este proyecto es cruel", ha finalizado Bellido.

El Plan de Inclusión, para diciembre

Preguntado por la protesta de los colectivos sociales, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el bipartito prevé aprobar "en las próximas semanas el Plan de Inclusión, que da solución a los problemas sociales en su conjunto". "Para nosotros, el plan es prioritario y por eso va por delante de la ordenanza", ha señalado Barcala, aunque la previsión inicial es que la Ordenanza de Convivencia Cívica, que se anunció para el pleno de noviembre, se eleve también a pleno en diciembre.