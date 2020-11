El Pleno de Alicante reprobará este jueves al alcalde de Alicante por "su lamentable gestión y por sus reiterado comportamiento de presuntas amenazas con las personas críticas con su gestión". Tras el voto a favor anunciado por los tres grupos de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís), hoy se ha conocido el respaldo también del otro grupo de la oposición, Vox. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, ha confirmado este lunes que los dos concejales que conforman su grupo municipal votarán a favor de la solicitud de reprobación al alcalde, Luis Barcala, presentada por el PSOE y Unidas Podemos y que se debatirá en el próximo pleno ordinario que tendrá lugar el próximo jueves. De no haber cambios en los apoyos anunciados hasta la fecha, la reprobación saldrá adelante con 15 votos a favor y 14 en contra (PP y Cs). Barcala se sumará así a la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, también reprobada por el pleno por su episodio del "Me Aburro" durante el confinamiento. Durante este mandato, también se ha reprobado a los concejales Rafael Mas (Compromís) y al propio Ortolá (Vox), además de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Según Ortolá, “son varios los episodios oscuros protagonizados por el equipo de gobierno de Luis Barcala y, en concreto, desde Alcaldía". La reprobación se basa, entre otros motivos, en la polémica por el bulo sobre el cierre de la hostelería lanzado por la concejala Lidia López o las «recomendaciones» desde Alcaldía para que el sector no respaldara una acción socialista. «Fuimos testigos de un nuevo y bochornoso capítulo en la actuación del alcalde, ya que tras desmentir reiteradas veces que ni él ni ningún miembro de su equipo eran los causantes del bulo sobre un inminente cierre de la hostelería, supimos que dicha noticia falsa emanaba de sus propios concejales», añade el documento de PSOE y Unidas Podemos que pide al Pleno la reprobación de Barcala, en el que también hacen alusión a la «amenaza por parte de Alcaldía a asociaciones de hostelería con no prorrogar el permiso de veladores al objeto de impedir su participación en una rueda de prensa con el PSOE para presentar una moción que defendía los intereses del sector».

Desde Vox explican el motivo de su voto a favor: "Con la noticia del bulo del cierre de la hostelería, el propio alcalde nos aseguró que no sabía absolutamente nada. Al día siguiente conocimos por prensa que fue la propia concejal de Hostelería la autora de la falsa noticia. Como advertimos al señor Barcala en el debate sobre el Estado de la Ciudad, Alicante no quiere ver a su alcalde reprobado y le instamos a que explicara lo sucedido, pero ha hecho caso omiso, no sabemos si por orgullo o por la inverosimilitud de cualquier explicación que nos pueda dar". La formación liderada por Ortolá da margen al alcalde para que dé explicaciones antes del jueves por dos de los polémicos episodios: "Hasta el jueves, seguiremos instando al señor Barcala a que dé explicaciones sobre si tenía constancia de la existencia de una noticia falsa emitida desde la Concejalía de Hostelería y sobre la llamada que ocasionó el plante de la hostelería a la citada rueda de prensa”.

Según el portavoz de la formación Ultra, desde Vox no pueden "tolerar que el sector de la hostelería de Alicante, pilar fundamental de la economía y que ha demostrado desde los inicios de la pandemia su responsabilidad con las medidas de seguridad e higiene, sufra desde su Ayuntamiento una dejadez inconmensurable, además de presiones presiones y bulos". Según Vox, pretenden que "la reprobación sirva, por un lado, para impulsar un cambio de actitud de un gobierno municipal en minoría y aislado de forma voluntaria y que sabe que el decretazo no puede durar para siempre y, por otro, evidenciar la existencia de una conducta absolutamente reprochable por parte de un alcalde que ha dado la callada por respuesta ante las exigencias de la oposición para que dé explicaciones a los alicantinos sobre unas situaciones lamentables e impropias en una ciudad de la categoría de Alicante”, ha afirmado Ortolá.