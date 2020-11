Unidas Podemos también presentará un recurso de reposición ante la Autoridad Portuaria en contra de la concesión a un restaurante en el faro del Cabo de la Huerta, sumándose a la campaña promovida por la plataforma «Salvem el Far». El plazo para la presentación finaliza este viernes.

En su escrito, la coalición se basa en los usos del faro y en el planeamiento urbanístico vigente, según explicaron este martes en rueda de prensa. En concreto, Unidas Podemos alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la adjudicación de una terraza en el faro de Maspalomas (Canarias). «Creemos que el proceso es de dudosa legalidad. En este caso, y en contra de los que dice la ley, no se ha motivado la necesidad de la instalación de un restaurante en la zona del faro porque no existe la requerida relación Puerto-Ciudad. Consideramos que existe una infracción de la necesidad de motivación y justificación suficiente del acto administrativo, que ocasiona indefensión a los interesados y supone desviación de poder, lo que determina la anulabilidad de la resolución objeto de recurso», señaló el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, quien además resaltó en su intervención que «el vigente Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante asigna a la parcela en que se sitúa la instalación del Faro la calificación de espacio libre-litoral, no urbanizable y sin previsión de uso lucrativo».

A través de su recurso, Unidas Podemos reclama a la Autoridad Portuaria que declare la «nulidad de la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho».