El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha cargado contra el PSOE por poner "líneas rojas" en las negociaciones del Presupuesto municipal de 2021. "El diálogo no lo establezco desde las líneas rojas. Sanguino debe revisar las declaraciones muy acertadas del presidente Ximo Puig. Entre instituciones estamos en esa dinámica, en resolver los problemas, y no en establecer condiciones ni chantajes. Si alguien cree que los Presupuestos de Alicante deben estar sujetos a líneas rojas creo que se equivoca", ha señalado Barcala esta mañana en atención a los medios tras los actos por el 25-M. El alcalde ha criticado también al PSOE por la lista de peticiones que plantearon este martes, en la segunda reunión entre el gobierno y los socialistas: "No se puede traer una lista nueva a cada reunión. Hay que ser más serios. Creo que meter en la negociación, al margen de las tres crisis, otras cuestiones es equivocarse". Barcala se refiere a las dos condiciones del PSOE para no oponerse a las cuentas: retirar la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución (ahora conocida Ordenanza de Convivencia Cívica) para «consensuar un documento entre todos los grupos políticos y los agentes sociales» y una reorganización interna de la Concejalía de Acción Social para dividir el área municipal en dos (Emergencia e Inclusión Social, por un lado y Servicios Sociales, por otro).

Al respecto, el socialista Francesc Sanguino ha reafirmado hoy la posición de su grupo de cara a la negociación con el bipartito. "Hemos presentado dos cuestiones que nos parecen incuestionables. Facilitar los Presupuestos es ofrecer soluciones a las deficiencias de la ciudad. El PSOE no va a permitir que el Ayuntamiento ingrese un euro por sanción a personas vulnerables", ha señalado Sanguino, quien ha criticado la actitud del equipo de gobierno, que a su juicio justificó este martes que los socialistas se levantaran de la reunión con el bipartito: "No puede ser que se nos llame para reuniones, que nos pidan propuestas y luego decir que retardamos el presupuesto. Si hubieran diseñado el borrador en agosto, ahora no tendrían el problema del tiempo. Tienen que organizarse mejor para que la oposición pueda participar en los Presupuestos".

Desde el otro socio del bipartito, Ciudadanos, José Luis Berenguer también ha puesto en el centro de su discurso al PSOE: "Queremos no estar con líneas rojas. Exigimos al PSOE que cumpla la promesa de Puig, que dijo que iba a favorecer el Presupuesto en los ayuntamientos. Pensábamos que el PSOE nos ayudaría, como se dijo. Pedimos responsabilidad al PSOE en la ciudad de Alicante", ha señalado el portavoz adjunto de la formación naranja, que se unió este martes a las reuniones entre el bipartito y la oposición tras el plante inicial de Ciudadanos por discrepancias en el seno del bipartito.

Sobre los Presupuestos, Unidas Podemos, que este miércoles mantendrá su segunda reunión con el bipartito, ha anunciado que se suma a la exigencia de los socialistas de cara a la negociación: "La ordenanza tiene que ser retirada. No vamos a consentir que se vulneren los derechos humanos. Si no se retira, no nos planteamos ni una abstención. Un chantaje es perseguir a las personas más vulnerables", ha añadido el portavoz morado, Xavier López.

La segunda ronda de conversaciones entre gobierno y oposición se cierra hoy con los encuentros con Vox y Unidas Podemos. Según Barcala, el bipartito pretende en "unos días" cerrar el borrador, paso previo para enviarlo a fiscalización a Intervención.