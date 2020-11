La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, María Conejero Requena ve la educación en la igualdad como el pilar fundamental para conseguir eliminar la violencia de género. Un problema que catalogo como social y no únicamente de las instituciones y en el que insiste hay que seguir trabajando en todos los ámbitos y edades para seguir avanzando. Alicante celebra hoy un 25N marcado por la situación sanitaria actual pero que conserva su esencia reivindicativa y que pretende levantar la voz por todas las mujeres que sufren esta lacra social a diario. Actividades enfocadas a distintas edades y en distintos formatos que cierran hoy la agenda conmemorativa del «Día Internacional contra la Violencia de Género».

¿A pesar de estar viviendo un año tan atípico, ¿se va a conmemorar el 25N en Alicante? ¿De qué forma?

Sí, pero en un formato diferente debido a las restricciones sanitarias. Se realizará un acto en el que participarán únicamente las personas intervinientes pero que se retransmitirá en vivo a través de la web municipal para que lo pueda seguir todo el mundo.

¿Qué programa está previsto para hoy? ¿Y a lo largo de toda la semana?

El acto conmemorativo de la jornada de hoy se iniciará con el despliegue de la pancarta como es habitual en el balcón del Ayuntamiento, se realizará un minuto de silencio en la plaza y se subirá al Salón Azul, dónde únicamente estarán presentes las personas intervinientes para realizar los discursos pertinentes. Ya por la tarde y como cierre de toda la agenda de actos con motivo del «Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres» tendrá lugar un concierto de música clásica interpretado por Sylvia Torán al piano y Carolina Alcaide como mezzosoprano.

¿La campaña de que viste los autobuses urbanos y los taxis de la ciudad de Alicante con la imagen y el lema del 25N «Ni esperamos, ni callamos, ni descansamos», ¿qué significa?

En primer lugar, destacar que en el cartel se ha incluido la mascarilla como elemento que marca la situación actual y en cuanto al lema, se ha querido reflejar la labor de todos los profesionales que han trabajado en estas nuevas circunstancias y que se han reinventado para respaldar a todas las mujeres que los han necesitado y con el objetivo de que nadie se quedara sin atención.

¿Cuáles diría que son las claves para conseguir eliminar la violencia de género?

Educar en igualdad desde la infancia, hay que adaptar la transmisión de este concepto a las distintas edades y a formatos educativos y a atrayentes para que desde bien pequeños se vaya sembrando este concepto. De hecho hace años, el niño estaba asociado al juego con coches o juguetes masculinos y la niña al juego únicamente con muñecas, una realidad que por suerte ya ha cambiado, fruto de esta educación y del trabajo que poco a poco se va haciendo tanto en las aulas como a través de charlas o formaciones que desde las instituciones se ofrecen a los centros escolares. Es muy importante que el contenido de esa educación en igualdad se adapte a las distintas edades y sobre todo, ya en la adolescencia que si se detecta que no se mire para otro lado y se profundice para tratar de solucionarlo.

¿Piensa que la sociedad ha avanzado en este sentido? ¿La población está más concienciada y se está alcanzando la igualdad?

Se han dado muchos pasos hacia delante y es cierto que, aunque la población está más concienciada todavía queda mucho camino por recorrer. Insisto en que debemos de seguir trabajando desde bien pequeños para que la igualdad sea una realidad en todos los ámbitos, es por ello que desde el Ayuntamiento de Alicante y desde el área de Igualdad se va a seguir trabajando en actividades de forma permanente para que la concienciación continúe y vayamos mejorando en todos los sentidos.

¿Piensa que en un futuro llegaremos a alcanzar la igualdad y a eliminar por completo la violencia hacia las mujeres?

Es lo que verdaderamente deseo, pero es cierto que es algo que veo muy lejano. Como he dicho anteriormente creo que vamos avanzando pero que el trayecto que queda todavía tiene muchas paradas y sobre todo muchas dosis de trabajo. Es por ello que no hay que quedarse únicamente con esta fecha sino que este concepto estar presente a diario y que la visibilidad que hoy se maximiza quede grabada en todos y cada uno para que la situación del futuro mejore realmente. No debemos olvidar que es cosa de todos por lo que si alguien detecta alguna situación fuera de lo habitual o que apela a cualquier tipo de violencia no deber mirar a un lado y debe actuar, hay conductas que pueden parecer normales, sobre todo en la edad adolescente que luego se convierten en problemas de violencia de género de gravedad.

Igualdad en varios formatos y soportes

Dentro de las actividades que se han realizado dentro de la agenda de actividades con motivo del 25N destaca la exposición «No tengo dueño», que está en el hall del edificio Séneca y que se puede observar incluso desde fuera. Una muestra compuesta por 31 obras tipo cómic y que han sido cedidas por el Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante y que ilustran las desigualdades entre hombres y mujeres de una forma muy visual y de fácil identificación.

Se ha realizado también un vídeo titulado «Del Morado al Negro» que recoge agresiones y actos de repulsa que han aparecido en la prensa local y provincial y que se puede visualizar en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales de la concejalía de Igualdad. Imágenes y hechos de gran crudeza pero que apelan a la reflexión por parte del público que lo visiona y que refuerza también la campaña realizada para dar visibilidad a esta lacra social y que en la actualidad sigue azotando con fuerza.