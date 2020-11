El Foro Alicante, organizado por el diario INFORMACIÓN con el respaldo de la Universidad de Alicante, Bankia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), reunió ayer para escuchar a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a representantes de diferentes instituciones, entidades y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La directora general del Instituto Armado contestó a todas las preguntas que le formularon los asistentes tanto presenciales como a través de internet, incluida una cuestión sobre el posible malestar que pudiera existir en el seno de la Benemérita por el respaldo de Bildu al Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. A este respecto, para responder a esta cuestión aseguró que no ha notado disgusto y señaló que «la Guardia Civil es ajena a los debates políticos; es neutral y que se pacte en el Gobierno o no, que en este caso puede ser un apoyo a los presupuestos, no incumbe a la Guardia Civil». Gámez añadió que la Guardia Civil «se dedica al orden y la ley».