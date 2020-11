La Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio, a las puertas del Ayuntamiento de Alicante, con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el acto han participado representantes de todos los grupos municipales, salvo de Vox. Instantes antes del minuto de silencio, la Corporación ha desplegado una pancarta bajo el lema ‘Contra les violències masclistes’, en el balcón principal del Ayuntamiento de Alicante. En este acto, a la ausencia de Vox se ha sumado la del PSOE, que no ha estado presente en protesta por la Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que impulsa el bipartito de Alicante y que cuenta con el rechazo de la izquierda en bloque y también de los colectivos sociales. Así lo ha explicado la concejala socialista Llanos Cano: "No hemos participado porque considerado una hipocresía que por un lado se hagan actos de conmemoración del 25-N y por otro lado se propugnen ordenanzas que van contra las mujeres más vulnerables de esta ciudad. Hemos participado en el minuto de silencio por respeto a las víctimas de la violencia de género", ha señalado Cano.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha mostrado su repulsa y condena a la violencia machista en este 25-N. "Mostramos la repulsa y la condena contra la violencia de género. Mañana tenemos pleno ordinario y como en cada sesión ordinaria volveremos a vivir esa triste sensación a leer los casos que se producen de mes en mes y que nos gustaría no tener que leer. Hoy tenemos que decir muy alto y muy claro que no a la violencia de género. Es una lacra que no podemos consentir", ha añadido Barcala.

Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero ha destacado la importancia de actos como el de hoy, aunque ha exigido hechos. "Estos actos no sirven de nada si no se acompañan de medidas y políticas. Tenemos un equipo de gobierno que por un lado te despliega la pancarta del 25-N, pero por otro lado está ejerciendo una doble violencia con las mujeres prostituidas en nuestra ciudad con la ordenanza que impulsa el bipartito", ha añadido Romero.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha reclamado políticas en defensa de al mujer. "El espíritu del día de hoy tiene que estar todos los días del año con políticas para proteger la libertad y la vida de las mujeres", ha apuntado Bellido.