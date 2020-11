El PSPV respalda a los socialistas alicantinos en su decisión de poner «líneas rojas» -retirada de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución y una reorganización de la Concejalía de Acción Social- en la negociación del Presupuesto municipal de 2021. Y lo hace porque la postura del grupo municipal, sobre el papel, choca con las palabras del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien hace dos meses anunció que su formación «facilitaría» la aprobación de presupuestos en los ayuntamientos. «Facilitar no significa un cheque en blanco. Dijimos que íbamos a facilitar, pero exigiendo unos mínimos. Queremos ser útiles a la ciudadanía, y tenemos nuestras prioridades, como es la dignidad humana», señaló el secretario de Organización del PSPV, Jose Muñoz, quien subrayó que la posición del grupo municipal de votar en contra si el bipartito no cede a las dos exigencias estaba consensuada previamente con la dirección nacional del partido.

El bipartito, en minoría en el Pleno de Alicante, necesita al menos la abstención de un grupo de la oposición. A las «líneas rojas» del PSOE se sumó este miércoles, en parte, Unidas Podemos, quien también reclama la retirada de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución para no votar en contra. La coalición morada tuvo este miércoles una nueva reunión con el equipo de gobierno. «Ha sido muy cordial, pero decepcionante en el fondo. Seguimos sin saber nada del borrador del Presupuesto, no conocemos ningún detalle nuevo», añadió el portavoz, Xavier López.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, mantuvo este miércoles el compromiso de cerrar el borrador «en unos días», aunque sin concretar fechas. Además, el regidor cargó contra el PSOE por poner «líneas rojas» en las negociaciones, recordando el compromiso de Puig: «El diálogo no lo establezco desde las líneas rojas. Sanguino debe revisar las declaraciones muy acertadas del presidente Puig. Entre instituciones estamos en esa dinámica, en resolver los problemas, y no en establecer condiciones ni chantajes. Se equivoca quien crea que los Presupuestos deben estar sujetos a líneas rojas». Barcala también criticó el listado de medio centenar de peticiones que los socialistas presentaron en la segunda reunión, celebrada el martes: «No se puede traer una lista nueva a cada reunión. Hay que ser más serios».

Ciudadanos, tras ausentarse en la primera ronda de las negociaciones, se sumó este miércoles a las críticas al PSOE. «Exigimos que cumplan la promesa de Puig, que dijo que iba a favorecer el Presupuesto en los ayuntamientos. Pensábamos que el PSOE nos ayudaría, como se dijo. Pedimos responsabilidad», señaló el portavoz adjunto de Cs, José Luis Berenguer, que se pronunció por primera vez sobre los Presupuestos tras no acudir a las reuniones iniciales.

La segunda ronda de conversaciones con la oposición se cerró con la reunión entre el gobierno y Vox, de la que los ultras no salieron tampoco con buenas sensaciones. "No salimos satisfechos, ya que de nuestras propuestas para los presupuestos, han sido muy pocas las medidas que se van a tener en cuenta para su valoración por el bipartito. Seguimos sin conocer el contenido ya que aún no se nos ha presentado. De momento, no se ha avanzado en las negociaciones", señaló el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá.