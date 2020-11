Poco a poco se van desgranando los detalles de cómo va a ser el plan de vacunación frente al covid en la Comunidad Valenciana. Ayer se desveló una de las cuestiones clave, el número de dosis que llegarán en una primera tanda y en qué fecha lo harán. El anuncio lo hizo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien concretó que las previsiones son comenzar a recibir las primeras dosis de vacuna en enero, y llegar a las 400.000 dosis recibidas durante el primer trimestre de 2021. Estas dosis servirían para inmunizar a 200.000 personas en la Comunidad Valenciana.

Esta primera remesa que se espera responde a los compromisos de entrega que la compañía Pfizer tiene con España, y se trata de la partida que corresponde a la Comunidad Valenciana dentro de los 20 millones que ha adquirido el Ministerio de Sanidad para todo el país. Esta vacuna consta de dos dosis por persona que tienen que ser administradas con tres semanas de margen entre ambas dosis.

Además de esta primera entrega, según especificaron ayer desde la Generalitat Valenciana, pueden llegar más dosis en función de los acuerdos de suministro con otras compañías farmacéuticas.

Ancianos y sanitarios

Tal y como ha trazado ya el Ministerio de Sanidad, las primeras vacunas irán destinadas a proteger a la población más vulnerable frente al coronavirus. Los ancianos que viven en residencias y los trabajadores de estos centros serán de los primeros. En la provincia de Alicante ambos grupos suman cerca de 13.500 personas. Los trabajadores sanitarios son el otro grupo prioritario a la hora de recibir las primeras dosis de la vacuna. En los hospitales y centros de salud de la provincia trabajan 19.600 personas, aunque todavía no se ha concretado si se vacunará de manera preferente a los sanitarios que están en primera línea en la lucha contra el covid o a toda la plantilla de estos centros sanitarios.

Los pacientes deben recibir dos dosis del medicamento con tres semanas de separación entre ambas

Los primeros receptores no serán inmunes a partir del momento en el que reciben la vacuna, puesto que la inmunidad frente al virus se desarrolla en unas dos semanas después y alcanza su punto máximo un mes después, según han precisado ya los expertos.

La de Pfizer no es la única vacuna que previsiblemente llegará a España en las próximas semanas. En camino hay otras vacunas americanas y europeas

Lo que sí está claro es que estas primeras 400.000 dosis requieren de unas condiciones muy extremas de conservación, ya que deben estar guardadas a -80 grados, lo que requiere de ultracongeladores especiales, disponibles en universidades, hospitales y centros de investigación, aunque la Generalitat tiene previsto adquirir más equipos para complementar estos.

Los centros de salud no disponen a priori de estos ultracongeladores, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que serán estos centros de salud los encargados de focalizar la campaña de vacunación. En este sentido, fuentes de la Conselleria de Sanidad no descartan que para distribuir estas primeras dosis de la vacuna se habiliten otros espacios diferentes, más preparados para la conservación de las dosis a temperaturas tan bajas, y que se usen los centros de salud cuando lleguen las vacunas de otros laboratorios, como Moderna o AstraZeneca Oxford, cuyos medicamentos no requieren tan bajas temperaturas.

Ambos grupos serán prioritarios a la hora de recibir la vacuna del coronavirus. También tendrán prioridad a la hora de ser protegidos los trabajadores de hospitales y centros de salud

Ximo Puig ha anunciado que se están ultimando todos los procedimientos para que la Conselleria de Sanidad comience la vacunación «lo antes posible» en cuanto se disponga de las vacunas.

El presidente de la Generalitat ha mantenido una reunión de trabajo con miembros de la comisión de vacunación de la Comunidad Valenciana frente al covid, que se ha constituido este miércoles para pilotar la campaña de vacunación frente a la enfermedad en las tres provincias.

Restricciones en Navidad

Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defendido este miércoles que las medidas restrictivas para Navidad no sean uniformes ni en toda España ni en el interior de una comunidad autónoma, «pero sí coherentes». Así lo ha afirmado a los periodistas tras el minuto de silencio por el 25N, preguntada por la propuesta de Madrid de ampliar las reuniones familiares a diez personas. Oltra ve «deseable» que todas las restricciones sean consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por las 17 comunidades. «Pero eso no significa que todas las medidas tengan que ser uniformes en todo el territorio nacional», ha remarcado, «no es sinónimo». Eso sí, ha hecho hincapié en que las medidas tienen que ser «coherentes» en función de la situación epidemiológica de cada zona, la saturación de los servicios sanitarios o si hay grandes conurbaciones urbanas o municipios dispersos. «Ni siquiera», a su juicio, tienen que ser protocolos uniformes en toda una misma autonomía.