Un arquitecto, un aparejador y un ingeniero industrial designados por el Colegio de Arquitectos de Alicante certificaron ayer que el Belén gigante que ya tiene sus dos esculturas principales en la plaza del Ayuntamiento -San José y la Virgen María- y que aspira a entrar en el libro Guinness de los Récords alcanza los 18,10 metros de altura. La de ayer fue la segunda medición de los técnicos, con las figuras ya montadas en su emplazamiento definitivo, la plaza del Ayuntamiento, como exige el protocolo de este concurso, que también obligó a una primera medición en el taller donde los ha construido un equipo de varios artistas encabezado por José Manuel García «Pachi». Los colegiados redactarán un informe de cada toma con instrumentos certificados y calibrados, y graban cada procedimiento, como exige la organización del premio. El Colegio visará los informes que la Concejalía de Fiestas entregará el martes, 1 de diciembre, coincidiendo con la inauguración del Belén, a la persona enviada por el concurso para certificar que Alicante tiene el belén más alto del mundo.

Juan Francisco Galvañ, el arquitecto designado por la entidad colegial, explicó ayer que en la primera medición San José alcanzaba los 18,05 metros hasta el cayado y que «crece» 5 centímetros en la segunda porque la figura va ligeramente calzada en el suelo. La Virgen alcanza los 10,58 metros. Los técnicos tendrán que volver a medir al Niño inclinado sobre un pesebre, que en la primera toma dio 3,25 metros ya que aún ayer estaba sin plantar. «No hay problema con el récord. El anterior estaba en México en un belén de 18 metros sumando altura, anchura y fondo. El nuestro suma 54».

Los sectores productivos, que el bipartito pretende dinamizar con esta iniciativa, la valoran positivamente. En la patronal del pequeño y mediano comercio están seguros de que «va a atraer a muchas personas», como la iluminación, dijo su secretario general, Francisco Rovira. Vanessa Cárdenas, presidenta del Colectivo de Comerciantes, apuntó que este tipo de atracciones «ayudan a generar espíritu navideño en la ciudad en un momento complicado y animan al consumo». Vicente Armengol, de Corazón de Alicante, destaca la «vistosidad y efecto llamada» del Nacimiento, lo que puede aumentar el flujo de público y dinamizar el comercio y hostelería de proximidad. Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, espera que reciba visitas de la Comunidad para ver sus dimensiones; y César Anca, de la Asociación Provincial de Restaurantes cree que es un motivo más para venir a Alicante. Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles, lo considera «un reclamo nacional e internacional por entrar en el Guinness. Cualquier campaña publicitaria prorrateada en tres años, como es el caso del Belén, tiene un coste económico mucho mayor».

Compromís pide el contrato del pago por concursar

Compromís pedirá por registro la documentación del contrato menor al que el equipo de gobierno ha recurrido para pagar los 14.900 euros que cuesta la certificación del récord Guinness, que se suman a los 123.000 euros de la «Sagrada familia». «Lo peor no es lo que cuesta, sino lo opaco. El bipartito no había dicho ‘ni mu’ del coste para conseguir el récord. Esto no es un descuido, es ocultar información de forma deliberada. Es muy grave. Exigimos explicaciones públicas», dijo el portavoz de este grupo, Natxo Bellido, en el Pleno de ayer. El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, replicó que se atiende a una petición de los sectores económicos. «Es importante generar empleo. Otros prefieren dar subvenciones a Escola Valenciana», dijo sobre el polémico caso de Compromís. «No se había dicho porque nadie había preguntado. La repercusión mediática va a ser mucha».