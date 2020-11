El sistema de cámaras con pantallas led que irá contabilizando el público asistente se ha instalado en el mercado de artesanía navideña con exposición infantil que se inaugura mañana a las 11 horas en la plaza de Séneca, y que se estará abierto hasta el 10 de enero. El máximo de personas que podrán permanecer en el recinto, que estará acotado, serán 260. Con este sistema, la Concejalía de Fiestas pretende evitar las aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio de covid en las proximidades de la casa de Papá Noel, que este año se instala en el hall del edificio de Séneca, y que se visitará con cita previa, que se puede pedir desde ayer a través de la página web municipal.

Habrá más horarios para atender la demanda de las familias ya que el aforo se limita a un máximo de seis citas de cinco personas cada media hora. El montaje de la casa de Papá Noel, que llevará mascarilla, se iniciará el próximo martes y se inaugurará el viernes 4. Las visitas se prolongarán hasta el 24 de diciembre.

También será necesario reservar con anticipación la visita al campamento real de los Reyes Magos que se instalará en la plaza de Gabriel Miró, entre el 1 y el 5 de enero para poder ver a los pajes y carteros reales. En este caso, las citas previas se podrán solicitar a partir del 25 de diciembre, una vez que haya cerrado la casa de Papá Noel. El 5 de enero no habrá Cabalgata pero sí pregón online de Sus Majestades a partir de las 10 horas, que los niños podrán seguir por las redes sociales.

Éstas son algunas de las novedades del programa de Navidad que presentó ayer el concejal de Fiestas de Alicante, Manuel Jiménez, quien definió las celebraciones como «diferentes, tradicionales y seguras», con una serie de actos en cuya organización colaboran las áreas de Comercio, Turismo, Cultura, Deportes, y Participación Ciudadana.

Además del Belén municipal «Ha nacido el Salvador. Vamos a adorarle», inaugurado ayer en el zaguán del Ayuntamiento, habrá otros Nacimientos principales. A partir de la tarde del lunes 30 de noviembre se podrá apreciar el Belén Social, también obra de la Asociación de Belenistas, en la plaza de la Montañeta, con cuatro escenas; y el 4 de diciembre se inaugura «El Portalet de Belén», en el Palacio El Portalet de Labradores, organizado por la Junta Mayor de Hermandades.

A éstos se les unen los situados en la «Ruta de los Belenes», en el Centro Comercial Gran Vía, la exposición de la Diputación y la Audiencia. La Navidad también se hará presente en las calles de Alicante con una triple iniciativa. La primera de ellas será la exposición de Eladio de Mora «dEMO», con ocho esculturas de fibra de vidrio de 2 metros cada una en ocho puntos de Alicante. El 5 de diciembre la Plaza del Abad Penalva será escenario de la «Exposición Angelical», en homenaje al pueblo de Alicante por su comportamiento ante el covid. El 6 de diciembre será inaugurada la Puerta de la Navidad. Estará situada en la intersección entre la Explanada y la Puerta del Mar. Se trata de una iluminación extraordinaria, de diseño acorde con la temática navideña en la que figurará la leyenda «Bienvenido a Alicante». Tendrá 10 metros de altura. El programa se completa con actividades de comercio en los barrios, conciertos, teatro, la San Silvestre, la Travesía a Nado del Postiguet, los actos en honor a San Nicolás y el mercado navideño de Federico Soto que estará instalado durante todas las fiestas.

Del Belén municipal a la solicitud de Bien de Interés Cultural

El Belén municipal «Ha nacido el Salvador. Vamos a adorarle» se inauguró ayer en el zaguán del Ayuntamiento, con más de 50 figuras inspiradas en los belenes de Salzillo y una capilla con la imagen de la Santa Faz. Es obra del artista murciano Nicolás Almansa El presidente de la Asociación de Belenistas, Alejandro Cánovas, anunció que el Ministerio de Cultura ha comenzado el expediente para que el Belenismo sea Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El artista colocará al Niño tapado en el Belén gigante para aislarlo de la lluvia

El Niño Jesús en la cuna, de 3,25 metros de altura, completará el Belén gigante de la plaza del Ayuntamiento que opta al récord Guinness, en el que destaca la figura de San José, de 18,10 metros de altura hasta el bastón que lleva en la mano, según certificaron anteayer tres técnicos designados por el Colegio de Arquitectos. La Virgen María alcanza 10,58 metros. El artista, José Manuel García Esquiva «Pachi», tenía previsto trasladar de madrugada la figura que falta, que estará cubierta por si llueve y no se destapará hasta que se coloque la decoración de la obra «Sagrada familia». Está previsto que el Nacimiento se complete con una valla de madera, música de villancicos e iluminación nocturna desde las 18 horas del martes, día en que está fijada su inauguración y certificación Guinness por un enviado del concurso. La Concejalía de Fiestas baraja celebrar un acto online para que la organización del premio internacional pueda declarar que Alicante tiene el Belén más grande del mundo si finalmente no pueden mandar ningún delegado por el confinamiento en Inglaterra. Por otra parte, el grupo municipal de Compromís pidió ayer por registro el expediente para incluir la obra monumental en el récord Guinness, el proceso de petición, la respuesta de la organización, valoración económica, informe de Intervención y todos los gastos derivados del mismo después de trascender que la certificación tiene un coste de 14.900 euros que se suman a los 123.000 del Belén. El portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, dijo también que Alicante no puede permitirse gastar dinero público en estas acciones. El edil de Fiestas, Manuel Jiménez, insistió en que se trata de una inversión para la ciudad.