El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, está citado el próximo miércoles, 2 de diciembre, en un juzgado de Alicante para declarar por las supuestas injurias y calumnias vertidas sobre el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), al que acusó de amiguismo en su gestión al frente del área municipal. López, citado en calidad de investigado, tendrá que explicar ante el juez los hechos después de que el acto de conciliación recientemente celebrado acabara sin acuerdo entre las partes. «No quería llegar hasta aquí, pero no ha querido rectificar en público las acusaciones que hizo sobre mí. Ha admitido que no formé parte del equipo de gobierno cuando, según se investiga, supuestamente se pudo amañar, ya que yo por entonces estaba estudiando en la Universidad en València, pero no quiere reconocerlo en público, como tampoco quiere rectificar lo que dijo sobre mí respecto a la ordenanza de licencias», señaló el responsable de Urbanismo.

Los hechos se remontan a mediados de abril, cuando se tramitaba en el Ayuntamiento de Alicante una modificación de la ordenanza de licencias urbanísticas. Ese procedimiento, además, coincidió en el tiempo con la confesión -que luego revocó- del empresario Enrique Ortiz, quien entonces admitió amaños en el Plan General.

En un comunicado de prensa, Unidas Podemos acusó a Ciudadanos de redactar cambios en la ordenanza «para favorecer a las amistades de Adrián Santos Pérez». Y no sólo eso, sino que la coalición morada pidió transparencia, mientras acusaba al edil de formar parte de un equipo de gobierno supuestamente marcado por la corrupción: «Abogamos por establecer un plazo de cinco días para que los proyectos queden expuestos al público [...] para que, desde Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que formó parte del equipo de gobierno de participó del amaño del PGOU, no pueda favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa, Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz».

Ese comunicado llevó al edil de Urbanismo a presentar una querella contra el portavoz de Unidas Podemos, por supuestas injurias y calumnias. « Yo no estoy en política para resolver las diferencias entre unas fuerzas y otras con denuncias en los juzgados, pero hay líneas que no se pueden cruzar. Debo defender mi honorabilidad. No se puede atacar al de enfrente con falsedades», señaló el responsable de Urbanismo al anunciar la querella hace siete mes, que desembocó en un reciente acto de conciliación sin resultado. «En el acto de conciliación dijimos que hicimos un posterior comunicado matizando las palabras que él consideraba que no eran correctas, y consideramos que el tema ya estaba cerrado», apuntó López este viernes a preguntas de este diario, a quien aseguró estar «muy tranquilo». Para el portavoz de Unidas Podemos, el proceso judicial se deriva de «una salida de tono del concejal Adrián Santos fruto del nerviosismo en unas fechas en la que Ortiz había confesado que había amañado» el PGOU. «A él no le gusta que se le vincule con Castedo. Todo esto es una maniobra política para intentar que controle mi tono crítico. No le veo ningún recorrido judicial. Estoy tranquilo», finalizó el concejal López. La declaración ante el juez puede acabar con el archivo de la causa o con un juicio por faltas.