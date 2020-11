El PSOE denuncia que el bipartito de Alicante bloquea la recuperación del patrimonio alicantino. La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, lamenta la actitud del presidente de la Comisión para la Conservación de los Bienes Culturales BIC, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Antonio Manresa, por "bloquear, aludiendo a cuestiones formales, la creación de una subcomisión para la redacción de un Plan de Recuperación Integral del Patrimonio de Alicante", en la que abordar todo el patrimonio en conjunto y no sólo los elementos ya catalogados.

“No puede ser que el señor Manresa se haya negado a comprometerse a convocar en quince días una comisión, que de ser aprobada, su objetivo sea la recuperación integral del Patrimonio”, según Trini Amorós, quien lamenta que la actitud del edil de Cultura impedirá trabajar sobre patrimonio que no está considerado como Bienes de Interés Cultural (BIC), como el Teatro Principal de Alicante.

Según los socialistas, la argumentación del concejal de Cultura para no permitir la creación de una subcomisión que persiguiera tal objeto, dentro de la Comisión para la Conservación de los Bienes Culturales BIC celebrada hoy, es que en los acuerdos de la moción aprobada hace diez meses en el pleno, solo se hacía referencia a los BIC. En esa misma moción expresamente se decía que sería constituida en 15 días. “Nuestra propuesta parece no importarle en absoluto al edil de Cultura, pero no le importa saltarse durante diez meses la convocatoria”, indica la edil, quien asegura que es lamentable que sea el PSOE quien tenga que llevar la iniciativa de la creación de esta comisión. "Que sea el PSOE quien tenga que pedir que se constituya diez meses después mientras el concejal de Cultura no solo no tiene ningún tipo de iniciativa, si no que obstaculiza la iniciativa aprobada por unanimidad por el Pleno", ha apuntado Amorós.

Esta postura, para los socialistas, "indica que el bipartito realmente no quiere abordar los grandes temas de ciudad". "Si no hay inversión económica el Catálogo de Protecciones no sirve de nada. Nos tendrán que explicar si el Catálogo de Protecciones le importa a una parte de Cs y a la otra, no”, ha concluido Trini Amorós, quien se plantea llevar la creación de una nueva comisión al próximo pleno municipal.