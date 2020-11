Unidas Podemos acusa al bipartito liderado por Luis Barcala de hacer un "uso partidista de la comunicación institucional del Ayuntamiento". El grupo municipal, liderado por Xavier López, exige una "rectificación" por "utilizar los canales del Consistorio de manera partidista y afea al alcalde su nulo respeto por la institución que representa a todas las alicantinas y los alicantinos". Unidas Podemos se refiere a los comunicados enviados desde el Gabinete de Prensa durante el pleno municipal celebrado este jueves.

Durante las ocho horas que se prolongó la sesión, el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante envió dos comunicados que giraban en torno a la aprobación del reglamento que regirá el Consejo de Participación Ciudadana de los Servicios de Valoración y Eliminación de Residuos Alicante y la solicitud de fondos FEDER para mejoras en calles y plazas del entorno del castillo San Fernando por valor de 2,6 millones. Estos dos asuntos fueron llevados por el equipo de gobierno en la parte resolutiva del pleno, es decir, en la referida a cuestiones derivadas de la gestión municipal.

Además, el Gabinete de Prensa envió cuatro comunicados más, que son donde pone el foco el grupo municipal de Unidas Podemos. Estas cuatro notas informaban sobre asuntos llevados al pleno por los grupos municipales del PP y Ciudadanos. Una de ellas trataba sobre una declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las consecuencias del COVID-19. Sin embargo, las más polémica giraban en torno a cuestiones relativas a la gestión del Gobierno central: retirada de la reforma del CGPJ por "atentar contra la separación de poderes", en contra de la ley Celaá y en protesta por las inversiones en Alicante del Gobierno central y el Botànic. No hubo ninguna nota sobre las propuestas elevadas por la oposición, entre las que se encontraba la reprobación del alcalde.

"Este jueves, el pleno del Ayuntamiento de Alicante acordaba, a propuesta de Unidas Podemos y PSOE, reprobar al alcalde Luis Barcala por sus mentiras sobre el bulo contra el Consell (utilizando el gabinete de prensa para negar vinculación con la mentira que había inventado su propio partido) y sus presuntas coacciones a representantes del sector de la hostelería y del comercio", recuerda la nota enviada por Unidas Podemos, en la que lamenta la actitud del gobierno municipal: "Sin embargo, apenas unas horas después del pleno, el alcalde ignoraba por completo la pérdida de confianza del pleno municipal por su uso partidista de las instituciones y volvía a hacer gala de su actitud caciquil y autoritaria".

Unidas Podemos señala que "el gabinete de prensa del Ayuntamiento envió hasta cuatro notas de prensa diferentes relacionadas con el pleno, difundiendo únicamente las iniciativas aprobadas por el equipo de gobierno e ignorando todas las de la oposición, incluso la reprobación que colocaba a Barcala en un lugar de dudoso honor dentro de la historia del consistorio alicantino". "Además, en uno de los comunicados, el gabinete de prensa dirigido por el Partido Popular utilizaba los canales institucionales públicos del Ayuntamiento de un modo indudablemente partidista, al abandonar el carácter institucional y titular uno de los comunicados "El PP exige al Gobierno de España y al Botànic financiación[...]" para difundir a través del altavoz del consistorio su propaganda de partido", según el comunicado de Unidas Podemos.

El portavoz de la coalición, Xavier López, ha lamentado que Barcala "tenga tan poco respeto por las instituciones alicantinas como para volver a hacer uso partidista de ellas apenas unas horas después de ser reprobado" y considera que "cada vez es más evidente que la actitud autoritaria del alcalde no conoce límites, y ni siquiera trata de ocultar cómo se desprecia la neutralidad de la comunicación institucional para vender su partido a la ciudadanía". López mantiene que "el alcalde sabe que su mandato está absolutamente agotado y que ya no goza de la confianza ni de sus socios habituales de la ultraderecha" y que por ello "está tratando de lavar su imagen a la desesperada". Sin embargo, el portavoz advierte a Barcala de que "no todo vale". Por ello, desde Unidas Podemos exigen al alcalde una rectificación inmediata por haber hecho uso de los canales del Ayuntamiento de una manera partidista, haciendo gala de su nulo respeto por la institución que representa a todas las alicantinas y los alicantinos.