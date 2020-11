¿Cómo es su día a día en el hospital donde trabaja?

Trabajo en Urgencias Hospitalarias desde abril, urgencias de por sí es un servicio incierto. Esta segunda ola está siendo especialmente dura en mi zona, hay más presión hospitalaria, todo lo que ingresa pasa antes por urgencias. Eso sí, parece que hay algo más de concienciación en el uso de las urgencias. En esta segunda ola tenemos la presión de las personas que no han podido acceder durante este tiempo a sus consultas, las patologías urgentes y los pacientes infectados por el covid-19.

¿Qué nota usted que está fallando en estos momentos?

Creo que mantener durante un tiempo prolongado una situación de «tensión» para sostener unas medidas que eviten contagios es imposible ya que la percepción de peligro disminuye exponencialmente. Las personas están cansadas, cabreadas y además no han tenido un acceso a la sanidad de una manera convencional. Las noticias tan cambiantes hacen también que las personas puedan creer que todo es una mentira o que se tienda a la exageración o piensen que no queremos atender a las personas, nada más lejos de la realidad.

Ahora que se acercan las Navidades parece que lo urgente sea salvarlas, sin ser conscientes del brote que se avecina.

Puedo entender muchas maneras de pensar, pero ¿Qué es una Navidad «perdida» frente al resto de Navidades de tu vida? Hay personas (muchas) que este año no van a poder celebrarla por la pérdida de sus seres querido infectados por coronavirus. Creo que debemos ser responsables y consecuentes con lo que hacemos y ahora toca mirar por la salud de todos. Se habla de una tercera ola después de la Navidad y no quiero ni pensarlo.

¿Qué balance haría personalmente de su año ahora que se aproxima el final de 2020?

Soy enfermera desde 2018, cualquier persona que conoce cómo va el trabajo en la sanidad sabe que necesitas muchos puntos para poder trabajar «de seguido». La pandemia me ha proporcionado poder trabajar todo el año sin estar esperando a los famosos meses de verano para sustituir. Por mi parte, no había vivido un año tan duro como este. Debes estar preparada bien psicológicamente o quizá despersonalizarte para poder soportar esta pandemia. Intuyo que los daños psicológicos de los sanitarios (que muchos sufren ya) vendrán cuando todo esto pase y analicemos lo que fuimos capaces de soportar. Me quedo con que ha sido un año de aprendizaje, autoaprendizaje, superaciones y de reivindicación de la sanidad que durante muchísimos años ha estado y sigue estando en una situación precaria.

¿Qué mensaje lanzaría a los ciudadanos como sanitaria?

Que se cuiden y que cuiden a los que están a su alrededor siguiendo las recomendaciones, que muchas personas han perdido a sus familiares y lamentablemente no pueden recuperarlos y que luchen por la sanidad que durante tanto tiempo ha estado maltratada. Nosotros, el personal sanitario y no sanitario que trabajamos en centros sanitarios y sociosanitarios, médicos, enfermeras, TCAE, personal de limpieza, todos, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cuidar de todos, pero estamos desbordados y necesitamos ayuda de los ciudadanos porque ha quedado claro que solos no podemos.