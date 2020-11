El Gobierno tiene decidido prorrogar la vigencia de los ERTE para el turismo hasta el 31 de mayo de 2021 -en principio finalizan el 31 de enero- , tal como reclama la patronal turística, aunque no ha resuelto, sin embargo, si los expedientes que se renueven contemplarán que los trabajadores cobren el 100% de la prestación, y no solo el 70% como viene ocurriendo desde abril, así como que se incluyan los trabajadores fijos discontinuos, un gran porcentaje en el sector, y que no siempre pueden acreditar haber trabajado los suficiente para tener derecho al cobro de la prestación. Las buenas intenciones del Ministerio de Trabajo -falta plasmarlas negro sobre blanco- deben salvar, sin embargo, un último escollo, el veto de Hungría al plan europeo de ayudas económicas a los estados para afrontar la crisis del covid. España confía en esa lluvia de 140.000 millones de euros en diferente conceptos para, precisamente, disponer de liquidez para afrontar la prórroga de los ERTE. La duda no despejada por el Ejecutivo, es de dónde va a salir el dinero para afrontar el pago de estos expedientes de regulación temporal de empleo.

En septiembre, el Gobierno central admitió que ya se había gastado el fondo de 21.000 millones de ayudas al desempleo de Europa. Los ERTE cuestan a las arcas públicas unos 4.000 millones al mes, así que al final de la nueva prórroga habrán hecho faltan otros 16.000 millones de euros. De momento, los expedientes tienen vigencia hasta el 31 de enero e 2021, de ahí la necesidad de ampliarlos hasta junio porque, por otro lado, «la recuperación no se va a producir de la noche a la mañana, por lo que los trabajadores, ahora en desempleo, se irán reincorporando poco a poco, a medida que vayamos teniendo clientes», apuntó ayer la directora de uno de hoteles que ha decidido mantenerse abierto en temporada baja reduciendo, por supuesto, el personal.

El 45% de los trabajadores españoles en un ERTE pertenecen al sector turístico. El subsector más castigado es el colectivo de las agencias de viajes y de los touroperadores, aunque el paro azota, sobre todo, a los empleados de la hostelería

Octubre se ha cerrado con cerca de 270.000 trabajadores del sector turístico con suspensión total o parcial de empleo en España, lo que supone el 44,3% del total de trabajadores en ERTE en el estado, cuya cifra asciende a 599.350. Predominan los de fuerza mayor, que, de momento, están vigentes hasta el 31 de enero, gracias a la nueva prórroga que aprobó «in extremis» el Gobierno, según datos de la publicación online turística Preferente. Dentro del sector turístico, los subsectores que, proporcionalmente, tienen más trabajadores en el paro temporal es el de las agencias de viajes y turoperadores, con 22.913 personas (casi la mitad del total de ocupados). En términos absolutos, la hostelería está en cabeza con 117.208 trabajadores en ERTE. Le sigue de cerca el alojamiento (hoteles y apartamentos) con 94.106.

De los diferentes medios de transporte, el que muestra mayor incidencia es el aéreo, con 15.466 empleados en paro, como se ha dejado sentir en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde no han llegado ni abrir todos los establecimientos hosteleros y las compañías de alquiler de vehículos operan con las plantillas al mínimo. A continuación, aparece el transporte terrestre con una cifra similar (15.041), mientras que en el transporte marítimo solo hay 831 personas incluidas en un ERTE y sin visos de volver pronto a sus empleos.

Repunte

Por otro lado, el turismo sí ha registrado en los últimos días un repunte de las reservas para el verano de 2021 tras haberse hechos públicos en los avances de la vacunas para hacer al covid. Porcentajes de crecimiento espectaculares aunque, como apuntaron el lunes desde la patronal, parten de cero. Otra noticia positiva es que el mayorista Jetholidays, propietario de la compañía Jet2.com, y principal turoperador turístico británico en la Costa Blanca, ha anunciado a los hoteleros que adelanta un mes su regreso al aeropuerto de Alicante-Elche y prevé volver a operar a partir del 10 de febrero, y no en marzo como decidió tras su última retirada en agosto. Jetholidays mueve 700.000 turistas británicos al año, y conecta la provincia con diez ciudades del Reino Unido, por lo que su apuesta por la Costa Blanca será clave para la recuperación, aunque esta será lenta.

Desarrollo sostenible y seguridad sanitaria

El Foro Internacional de Turismo de Benidorm, impulsado por la Cátedra de Estudios Turísticos «Pedro Zaragoza Orts» de la Universidad de Alicante, analiza esta semana cómo el turismo sostenible puede fomentar la seguridad sanitaria como nuevo valor al alza. El Foro se ha dividido en cuatro mesas temáticas. Alianzas para lograr los objetivos en un escenario poscovid, agua y mar, acción por el clima y energía asequible y no contaminante, en las que empresarios y profesionales en la gestión y dirección de los destinos y establecimientos expondrán sus experiencias.