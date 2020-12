El bipartito de Alicante, liderado por Luis Barcala, ha presentado hoy el proyecto de Presupuestos para 2021, un año que seguirá marcado por la crisis del covid y sus consecuencias socioeconómicas. Aunque ha dado a conocer el documento a grandes rasgos, sin concretar muchas de las partidas a la espera de retomar la negociación con los grupos de la oposición, a los que se prevé entregar el documento mañana.

Las cuentas municipales para el próximo ejercicio ascienden a 268.218.111 euros, lo que supone un incremento sobre las vigentes de 2020 de un 2,37%. "El Presupuesto pone el acento en las medidas económicas y sociales que consideramos necesarias para afrontar con garantías la recuperación de nuestro tejido productivo, del empleo y de las familias que más se han visto afectadas por la crisis del Covid. El principal objetivo de estas cuentas -ha recalcado el alcalde -en ayudar a la recuperación económica y a la creación de empleo", ha señalado Barcala, que ha comparecido en la sala de prensa junto a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), y la concejala de Hacienda, Lidia López (PP). Barcala ha definido la propuesta del gobierno municipal como “el Presupuesto del renacer de Alicante".

En lo económico, las cuentas para 2021 introducen bonificaciones fiscales, aprobadas hoy en Junta de Gobierno, en el IBI, el IAE y el ICIO. Además contemplan “la suspensión de la tasa de veladores, lo que va a suponer en seis meses un ahorro de más de 333.000 euros para nuestros hosteleros y restauradores en de enero a junio de 2021”. según Barcala. También se contemplan ayudas directas a los sectores económicos alicantinos a través de la Agencia Local de Desarrollo, por un montante de 1,2 millones de euros y microcréditos por más de un millón de euros.

En lo social, la Concejalía de Acción Social aumenta su presupuesto un 15%, incrementándose las ayudas sociales de emergencia (ACPE) y otras de concesión directa en 995.000 euros, pasando de 1,8 millones del documento de 2020 a casi 2,9 millones en 2021. Además, se aumenta la dotación destinada a la asistencia a domicilio del Programa de Atención a Mayores, en 483.000 euros, pasando de 2,9 millones de euros en 2020 a casi 3,5 millones de euros en 2021. Además, según el bipartito, el Plan de Inclusión Social de Alicante cuenta con un presupuesto global de casi 14 millones de euros.

Por otro lado, el bipartito también ha hecho énfasis en el presupuesto para el Patronato de Turismo, que crece un 42%, hasta los 4,3 millones de euros. Entre las novedades, la vicealcaldesa ha anunciado una iniciativa de bonos gastronómico, y también comerciales, para completan el bono de alojamiento de la Generalitat Valenciana. El gobierno solo ha concretado que el bono gastronómico contará con un presupuesto inicial de 200.000 euros.

Sobre las inversiones para el próximo año, escasas novedades. El alcalde ha precisado que el Presupuesto solo incluirá 12,7 millones de euros para proyectos, aunque la mayoría ya son conocidos, al encontrarse en ejecución o a punto de iniciarse, como la urbanización de Rabasa, por 1,7 millones de euros; la urbanización de Padre Esplá, por 2,1 millones de euros; la reurbanización de calles en San Gabriel, por 529.000 euros; y diversas actuaciones a través del Patronato de la Vivienda, por 400.000 euros. El proyecto de presupuestos incluye una partida de casi 1,6 millones para el impulso de cinco colegios del plan Edificant (CEIP Cañada del Fenollar, CEIP Florida, El Somni, Santo Ángel de la Guarda y obras en el CEIP Juan Bautista), cuyas obras el bipartito aplazó recientemente para el próximo año. También se contempla1,4 millones para ampliación del cementerio, 354.000 euros para la rehabilitación de Luceros y unos 100.000 para la renovación de la pasarela de la Albufereta. La vicealcaldesa Sánchez ha subrayado que el incluye también fondos, aunque sin concretar, para la Oficina del Plan General. En el apartado de las inversiones, el alcalde ha optado por no concretar más los proyectos por estar abiertos a introducir peticiones de la oposición en busca de, al menos, una abstención que les permita aprobar las cuentas de 2021.

A estas inversiones, según el bipartito, hay que añadir las que se financien con remanente de tesorería, es decir, ahorros del Ayuntamiento principalmente por falta de ejecución, donde se incluyen los 19 millones de euros de la liquidación del Presupuesto de 2019, a los que se debe sumar la de 2020.

Barcala, por otro lado, ha lamentado que el Ayuntamiento deba incluir en el borrador del Presupuesto unos seis millones por el déficit del transporte público, originado por la pandemia, ante la falta de ayudas de otras administraciones. "Nos hemos visto obligados a contemplar el déficit del transporte público, dado que el Gobierno no ha cumplido su compromiso con los ayuntamientos. El presupuesto de 2021 prevé casi 6 millones de euros para cubrir el agujero que el descenso de viajeros por la pandemia ha causado en el transporte público de Alicante", ha señalado el alcalde, quien ha presumido, al igual que la vicealcaldesa, de que el documento esté a punto de ser cerrado antes de finalizar el año. "Desde 2015 no se presentaba un borrador en estas fechas, hemos cumplido con nuestro trabajo porque son unos presupuestos responsables y sostenibles”, señaló Sánchez. El borrador, con todo, aún sigue abierto, como ha recordado Barcala, a la espera de concluir la tercera ronda de negociaciones con la oposición, que prevé retomar mañana. El bipartito necesita que al menos un grupo de la oposición se abstenga en el pleno para sacar adelante los Presupuestos. Con ese fin, el alcalde se ha abierto hoy a negociar la polémica Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, pese a su defensa a ultranza de las últimas semanas. La retirada de la ordenanza, para renegociarla, es una línea roja del PSOE y de Unidas Podemos. Compromís, por su lado, también se abrió a desbloquear la aprobación del Presupuesto a cambio de que el bipartito de Alicante cediera en sus pretensiones con la ordenanza. La respuesta del bipartito, hace apenas un mes, fue tajante: "No aceptamos chantajes de nadie".