Los médicos y enfermeros del centro Doctor Esquerdo, dependiente de la Diputación de Alicante, han denunciado que todavía no han cobrado las guardias médicas que han realizado desde el mes de septiembre. La partida económica se ha agotado, por lo que los trabajadores no recibirán el abono pendiente hasta la aprobación del nuevo presupuesto que todavía puede demorarse meses. El apartado presupuestario donde están incluidas estas retribuciones incluye también las horas extraordinarias del resto de personal de la Diputación al ser consideradas «imprevistos», lo que ha generado la indignación del personal del centro de pacientes con patología mental crónica, que consideran que deberían contemplarse como «atención continuada» y que, para ello, «solo es necesario la voluntad política».

Los profesionales sanitarios piden que en el presupuesto se diferencie la partida de servicios extraordinarios de la correspondiente a guardias médicas y que, por lo tanto, se contemplen cantidades diferentes para que las guardias no sean consideradas como acciones imprevistas, sino como trabajo ordinario. Esta situación se repite cada año porque las guardias médicas y de enfermería se contemplan en el apartado 1.5 de los presupuestos de la Diputación como «gratificaciones al personal», partida presupuestaria que engloba tanto las horas extraordinarias como las guardias sanitarias. De tal forma, cuando se agota esta cuantía, los 16 enfermeros y 6 médicos dejan de recibir sus retribuciones hasta que meses después entra en vigor el nuevo presupuesto. El colectivo exige que las guardias estén integradas en el Capítulo 1.1 del presupuesto puesto que entienden que no tienen el carácter extraordinario y que se realizan todos los meses del año.

Médicos y enfermeros indicaron ayer a este medio que las guardias médicas, al estar establecidas con horas anuales tasadas, deberían estar presupuestadas para los 12 meses del año para que no ocurra esta merma de retribuciones a final del ejercicio, acumulándose la deuda pendiente en un solo mes a principios del año siguiente, «con el lógico perjuicio que genera para las expectativas familiares y la planificación económica de cada uno». Estos profesionales vienen arrastrando los impagos parciales desde hace años y, pese a sus constantes quejas y recogidas de firmas, no han obtenido ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos. De hecho, aseguran que solicitaron una reunión con el presidente Carlos Mazón en enero y a día de hoy siguen sin tener respuesta. «Nos dijeron hace años que técnicamente es factible separar las partidas presupuestarias para solucionar esta situación que afecta a muchos trabajadores del Servicio de Salud Mental y que consideramos se debería solucionar por parte de esa dirección de área, pero nadie nos dice nada más», denunciaron este martes los trabajadores, exigiendo que sus retribuciones se abonen en tiempo y forma porque este modo de proceder afecta directamente a su economía familiar. El colectivo ha llevado este tema al Síndic de Greuges, exponiendo que realizan las guardias con arreglo al calendario establecido por la dirección del centro y que, a su vez, la Diputación discrimina a aquellos trabajadores que prestan servicios de guardia por navidades ya que no se abonan con módulos económicos extra por festividad, pese a que al resto de personal sí lo recibe. «No queremos gratificaciones, sino que nos paguen lo que hemos trabajado. Exigimos a la Diputación más sensibilidad, si cabe, por el esfuerzo que hemos hecho por el covid. No queremos que nos llamen héroes, solo que nos paguen lo que es nuestro», reclamaron los trabajadores.

El diputado encargado del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, explicó que las guardias se pagan a dos meses vencidos por lo que «si las retribuciones correspondientes a septiembre terminan pagándose en enero, solo tendrán un retraso de dos meses». Roselló aseguró que Recursos Humanos está estudiando este tema para resolverlo y que «la partida se ha agotado en octubre pero el año pasado ocurrió en julio. Nos hemos recuperado tres meses pero no ha sido suficiente, como gestor he solicitado que las guardias figuren como partida independiente pero es una cuestión técnica y contable». Como respuesta al requerimiento del Síndic de Greuges, la Diputación contrató a dos médicos para poder reducir las guardias médicas que se efectúan a lo largo del año.

PSPV y Compromís piden un informe sobre la situación

Los impagos de la Diputación al colectivo de médicos y enfermeros del Doctor Esquerdo también han llegado al pleno de la Diputación. La oposición (PSPV y Compromís) presentó hace uno meses una moción para exigir al equipo de gobierno un informe técnico que englobe la visión del departamento de Recursos Humanos con la visión de la Intervención para buscar soluciones al problema que sufren los trabajadores desde hace años.