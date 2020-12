La actual situación sanitaria impide celebrar como todos los años el tradicional coctel de la Bienvenida a la Navidad de Vectalia que reúne en el restaurante Maestral a cientos de personas que colaboran cada año en una causa solidaria. Pero en esta ocasión, el grupo Vectalia ha querido mantener el carácter lúdico del evento, con el obsequio de una botella de vino de la bodega Casa Sicilia, y no perder el espíritu solidario, solicitando una aportación voluntaria para Cáritas en Alicante mediante una carta dirg “Es imposible en estos tiempos no comenzar expresándote en nombre del Grupo Vectalia nuestro deseo de que tanto tú como tus familiares y amigos se encuentren bien, así como nuestra más sincera solidaridad si desgraciadamente has sufrido los efectos de esta pandemia, a la que esperamos poder vencer juntos. Como sabes, en los últimos años hemos celebrado la llegada de estas fechas tan especiales con el cóctel de la Bienvenida a la Navidad en el restaurante Maestral, que ha acabado constituyendo una excusa para que pudiéramos expresar nuestros mejores propósitos y, además, contribuir a acciones solidarias dirigidas a mejorar la vida de las personas". Este año, las medidas de prevención adoptadas frente al covid impiden reunirnos, pero Vectalia no ha querido perder su espíritu solidario, algo que tiene más sentido si cabe en momentos difíciles.

La botella de vino de la bodega de Casa Sicilia de Novelda es un detalle que queremos compartir contigo ahora que se aproximan unas fechas tan especiales. "No tiene otro valor que el de nuestro agradecimiento y amistad, pero no queremos que el espíritu de la bienvenida se diluya por ello te invitamos a que, en la medida en que tú creas conveniente, pongas valor a esta botella y colabores con nosotros en una acción solidaria, como en años anteriores, haciendo un ingreso en la cuenta de Cáritas ES66 2100 2354 5102 0017 7885 de La Caixa con el concepto Bienvenida Navidad. La recaudación obtenida irá destinada íntegramente al proyecto Nicolás que ofrece cada mañana una acogida a las personas sin hogar", ha hecho público Vectalia en un comunicado.,