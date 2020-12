ASAJA Alicante - Jóvenes Agricultores, tras recibir el proyecto de orden de la Conselleria de Agricultura, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias destinadas a la replantación de parcelas cuyo cultivo/producción haya sido destruido por las medidas de erradicación adoptadas por la Administración para controlar la Xylella Fastidiosa, que actualmente afecta de manera notable a 4 comarcas alicantinas, solicita una estrategia con perspectiva a recuperar en un plazo máximo de dos años el 65% de la superficie destruida, que, según los datos manejados hasta la fecha, asciende a 101.000 almendros triturados (4.933 parcelas/1.283 hectáreas). Para conseguirlo, la organización plantea en sus alegaciones al borrador algunos puntos clave que Agricultura debe tener en cuenta si quiere que su plan sea útil y efectivo para evitar que se abandonen de manera definitiva las parcelas anteriormente cultivadas, como eliminar el criterio de baremación, disponer de un estudio de variedades resistentes a la enfermedad para replantar, e incluir inversiones que se han obviado y que son necesarias en zona erradicada por Xylella.

Desde que se comunicase la existencia de la plaga de la Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante, en junio del año 2017, ASAJA Alicante, tras valorar la situación, hablar con los afectados, visitar las áreas infectadas, valerse de la experiencia donde la plaga lleva instalada décadas, asesorarse de científicos en sanidad vegetal de reconocido prestigio y sopesar el impacto/perjuicio/beneficio de las medidas aplicadas por la Conselleria de Agricultura, cuyo único protocolo de actuación ha sido aplicar la erradicación masiva de almendros, se ha posicionado taxativamente en desacuerdo con la manera de gestionar esta situación, al considerar que si la plaga está extendida y afecta en numerosas especies del sotobosque, a parte del almendro, de nada sirve el arranque indiscriminado y gratuito de almendros sanos.

“Ahora, tras tener que soportar una estrategia unidireccional, violenta y fallida en la que está siendo “peor el remedio que la enfermedad”, en la que Agricultura se ha dedicado a erradicar durante 3 años y medio los cultivos permanentes de almendro de secano, en la mayoría de los casos, sin la consideración necesaria y tacto adecuados hacia a los agricultores/titulares afectados, que además han recibido unas indemnizaciones por los árboles arrancados totalmente irrisorias, desde ASAJA Alicante creemos que es el momento de que esta Conselleria tenga un mínimo de contemplación y respeto con los productores de almendra de las comarcas afectadas, los únicos que se están sacrificando, incluso perdiendo su medio de vida, por un interés general de sanidad vegetal y utilidad pública”, afirma el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Por este motivo, ASAJA Alicante - Jóvenes Agricultores, tras recibir el proyecto de Orden de la Conselleria de Agricultura, por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Ayudas extraordinarias destinadas a la Replantación de parcelas cuyo cultivo/producción haya sido destruido por las medidas de erradicación adoptadas por la Administración para controlar la Xylella Fastidiosa, ha presentado alegaciones y solicita varias premisas a tener en cuenta si la Conselleria quiere que su plan sea útil y efectivo para evitar que se abandonen de manera definitiva las parcelas anteriormente cultivadas

La primera consigna es que la Conselleria de Agricultura debería de tener preparado, antes de la publicación de la primera convocatoria de estas ayudas, un estudio de resistencia varietal, similar a lo que ha hecho el Govern de Balears, que determine qué variedades de almendro no son sensibles a la Subespecie Multiplex de Xylella Fastidiosa, que es la que habita en Alicante. También, de variedades de otras especies leñosas resistentes a la Xylella.

Otro punto a modificar es el referido a la acreditación de la titularidad. Entendemos que no deben limitarse los beneficiarios de las Ayudas de Replantación a sólo los que hayan recibido indemnización, como estipula el borrador. ASAJA Alicante demanda que a estas ayudas tengan acceso TODOS los titulares o arrendatarios que hayan sido objeto de medidas de erradicación, arranque y destrucción de cultivos.

Asimismo, ASAJA ha incidido en sus alegaciones sobre la eliminación de facto e íntegra del borrador, del epígrafe de “los criterios de priorización y selección”, puesto que consideramos que la Administración está en el deber moral y jurídico de garantizar que todos aquellos afectados por las medidas de arranque y destrucción que cumplan los requisitos, tengan acceso y derecho a las ayudas de replantación al 100%, sin excepción y sin entrar en selección de expedientes. “Desde ASAJA Alicante entendemos que este artículo no procede y consideramos que no cabe de ninguna manera la BAREMACIÓN y priorización de unos afectados respecto a otros. Es sustancial garantizar que las ayudas reseñadas no establezcan ningún tipo de puntuación y que sean ayudas directas con importes suficientes y largos que cubran los gastos mínimos de preparación de suelo, plantones y tareas de plantación, etc…, de todos aquello afectados que lo soliciten”, asevera Aniorte.

Por todo ello, desde ASAJA Alicante hemos solicitado a la Conselleria de Agricultura que tenga en cuenta estas consideraciones y nos hemos puesto a su disposición por si considera necesario convocar una reunión técnica y de trabajo, al objeto de observar la posibilidad de no fallar en este proyecto y publicar un documento de AYUDAS de REPLANTACIÓN que goce del máximo consenso y este a la altura de la naturaleza del perjuicio generado y con la perspectiva puesta en recuperar, en un plazo, no superior a 2 años, un porcentaje superior al 65% de superficie agraria útil destruida.

“La Conselleria debe ser consciente de que estas Ayudas a la Replantación se plantean como la última oportunidad para compensar a los agricultores, familias afectadas y atenuar el impacto económico, paisajístico, medioambiental en la zona”, concluye el presidente de ASAJA.