Figuras relevantes de la sociedad española como Irene Villa, Manuel Cerdán, Enrique Rojas, el Padre Lezama, Sandra Ibarra, Nadia Ghulam, Mario Alonso Puig y Fernando Sánchez Dragó participan en el II Congreso de Transformación Social y Humana en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), organizado por la Nueva Asociación del Voluntariado que dirige María Parra y la Agencia Local de Desarrollo que gestiona Mari Carmen de España. Un centenar de asistentes han podido entrar en la sala de conciertos cumpliendo los protocolos anticovid para seguir en directo las ponencias, con más de un millar inscritos que se han sumado por streaming. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha inaugurado el encuentro, destacando la importancia de este congreso al que “el Ayuntamiento apoyó incondicionalmente desde sus orígenes porque las personas deben estar en el centro de todas las políticas y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Pero no hay un solo camino para eso, no aceptamos banderas políticas ni ideologías para algo que tiene que estar por encima de todo, que son las personas y su bienestar. A eso es lo que conduce la transformación social y humana que se promueve desde este congreso"

"El Ayuntamiento apuesta por esta vía que nos propone la nueva asociación y a la que invitamos a sumarse a todos aquellos que trabajan y dedican su tiempo a los demás, porque en ese voluntariado se basa la acción principal de esa transformación. Y al igual que trabajamos para que Alicante se convierta en el foco de tantas cosas, desde lo tecnológico a ser referencia estas Navidades, también en lo social queremos que Alicante sea un modelo de como convivencia pensando en las personas”, ha subrayado Barcala. "Necesitamos pensar en las personas y que las administraciones públicas y las empresas trabajen en hacer una sociedad mejor. No hay otra alternativa, no existe otro futuro que no pase por esas premisas. Si nos equivocamos, si desplazamos a las personas del centro del debate y del centro de la acción política nos estaremos equivocando y no tendremos futuro. Por tanto, de nada vale luchar contra esta pandemia, porque podrán venir otras, de nada servirán las ayudas inmediatas si no ponemos los cimientos que transformen realmente esta sociedad y nos hagan percibir las cosas de otra manera”, ha insistido el regidor.

Ponentes

Al congreso han asistido también el vicepresidente de la Diputación y diputado de Agenda Digital e Innovación, Adrián Ballester, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil. Y ha contado como ponentes con figuras relevantes de la sociedad española como Fernando Sánchez Dragó, Irene Villa, Manuel Cerdán, Enrique Rojas, el Padre Lezama, Sandra Ibarra, Nadia Ghulam o Mario Alonso Puig, entre otras.

María Parra ha agradecido la gran respuesta obtenida de inscripciones con más de un millar para seguir este congreso vía online, debido a las limitaciones por la pandemia, con el esfuerzo que representa su organización y después del éxito obtenido en 2018 en la primera edición en la que se congregaron cerca de 1.500 asistentes. Parra ha explicado que en esta edición “continuamos las líneas de trabajo del primer congreso en busca un cambio de paradigma para colocar a la persona y todas sus potencialidades como centro de desarrollo económico y humano”. “La empresa, el emprendimiento, el trabajo decente, la innovación o las instituciones públicas se convierten en instrumentos necesarios para poner en marcha actuaciones para el nacimiento de una sociedad más igualitaria a través de una conciencia renovada y una comunicación limpia, positiva y veraz” ha añadido la presidenta de la Nueva Asociación del Voluntariado.

Por su parte, la edil Mari Carmen de España ha explicado que “el Ayuntamiento de Alicante da soporte de nuevo desde la Agencia Local de Desarrollo a la Nueva Asociación en el impulso de esta nueva edición del Congreso que tiene como objetivo buscar una sociedad cada día más igualitaria no solo en el ámbito social, sino particularmente en el mundo de la empresa, del trabajo y del emprendimiento como elemento fundamental para el desarrollo económico, social y humano”.

Desarrollo Sostenible

Al mismo tiempo, De España ha recordado que “el Ayuntamiento ya trabaja de forma transversal en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) a través de la Agencia Alicante 2030 en los que la persona pasa a ocupar una posición central en la gestión de las políticas públicas en todos los ámbitos, como no puede ser de otra manera, tal y como ha comentado el alcalde”.

Plataforma Social del Voluntariado

María Parra ha resaltado que el Congreso finalizará con la presentación de la Plataforma Social del Voluntariado, donde se agruparán todos los pequeños colectivos de la ciudad que trabajan con personas y con los que se pretende trabajar en el desarrollo de este objetivo de transformación social y humana.