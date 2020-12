Cuatro son las principales exigencias de Vox para no bloquear la aprobación de los Presupuestos municipales de Alicante para 2021. Así lo ha hecho saber poco antes de mantener esta mañana una reunión con el bipartito de Alicante, en la recta final de las negociaciones con la oposición municipal. El gobierno municipal de Barcala necesita que al menos un grupo de la oposición se abstenga para aprobar las cuentas. Por ahora, no cuenta con ninguna abstención pública. "Desde VOX queremos que estos Presupuestos salgan adelante porque la ciudad los necesita pero, desde luego, no en estas condiciones. Espero y deseo que se tomen en cuenta nuestras peticiones, muy alejadas de los chantajes de los grupos de izquierda, y que podamos llegar a un acuerdo con gobierno", señala el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, quien añade que su grupo no puede "respaldar unas cuentas donde las Concejalías de Igualdad y de Inmigración y Cooperación Internacional tienen más fondos que la concejalía que debe gestionar las políticas de impulso del comercio, hostelería y de los mercados y mercadillos".

Desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante critican especialmente el borrador de presupuestos de 2021 confeccionado por el gobierno de Barcala "por las cantidades destinadas a cooperación internacional e inmigración, muy superiores a lo dispuesto para la Concejalía de Comercio, Hostelería, Mercados y Consumo". El portavoz Ortolá exige que se "eliminen o reduzcan sensiblemente las partidas ideológicas por constituir un gasto superfluo inasumible por los alicantinos", en alusión a los fondos destinados a la Concejalía de Cooperación e Inmigración, en manos de Ciudadanos, que dispone de un presupuesto de 950.847 euros en el borrador. Además, reclaman que el alcalde se "comprometa públicamente a la suspensión o devolución de las tasas de 2021 referentes a veladores, recogida de basuras de comercio y hostelería y a las tasas de concesionarios de mercados y mercadillos, siendo la reducción tributaria una prioridad para ayudar a los pequeños negocios a sobrevivir a la crisis". Por ahora, el Presupuesto incluye la exención de la tasa de veladores para hosteleros. También piden la creación de la Concejalía de Familia, una "promesa electoral incumplida del señor Barcala", para "atender las necesidades concretas de las familias alicantinas así como que la Concejalía de Educación sirva de verdadero freno a las políticas liberticidas de los gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig". Por último, la formación ultra exige que se "impulse de una vez el Plan de la Zona Norte, cuya comisión sigue parada, para atender las necesidades de los vecinos de la zona más abandonada históricamente por el Ayuntamiento". Para Vox, "la seguridad y la limpieza en los barrios alicantinos, principalmente en los de la Zona Norte, deben ser otra de las prioridades en la actuación política durante el ejercicio 2021".