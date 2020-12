No hay duda: el agua del grifo es la fuente más sostenible, segura y económica a nuestro alcance para saciar nuestra sed. Pero sobre todo es de calidad, ya que está sometida a constantes y estrictos controles analíticos desde que se produce en las plantas de tratamiento hasta el momento de su consumo.

El agua embotellada, por el contrario, además de tener un coste 124 veces superior de media, deja una huella de carbono 300 veces mayor y tener que comprarla en el supermercado no está sometida a tantos controles, sobre todo durante todo el tiempo que permanece almacenada en los distintos eslabones de la cadena de suministro. Sin embargo, se consume mucho más que el agua del grifo.

Prácticamente la totalidad del agua en España, con algunas excepciones, es apta para el consumo humano. Ahora bien, un agua completamente segura para beber directamente del grifo no quiere decir que, en ocasiones, dependiendo de las zonas, esta agua pueda tener un sabor o un olor más o menos ajustado a nuestros paladares.

La alta mineralización del agua o la concentración de cloro son algunos de los factores que alteran su sabor y que hacen que el agua del grifo no sepa igual en Madrid que en Alicante (aunque su calidad es la misma). ¿Cuál es la mejor solución entonces?

La mejor solución para mejorar el sabor del agua del grifo

¿El agua filtrada te permitirá disfrutar de un agua de excelente sabor? La respuesta es sí.

Los filtros Tuawa, diseñados por Global Omnium y que emplean tecnología avanzada Brita -líder mundial en filtrado- te permiten mejorar de forma inmediata el sabor del agua del grifo gracias a su tecnología de carbón activo, que elimina el cloro, y a su tecnología de intercambio iónico que reduce considerablemente la cal de las aguas más duras, como las que podemos encontrar en la zona del Levante español.

Se trata de una solución under the sink (bajo el fregadero) -por tanto, no afecta a la estética- , que ocupa muy poco espacio y con la que conseguirás que de tu propio grifo salga un agua con buen sabor y olor.

Tuawa presenta dos sistemas de filtrado que se adaptan a tus necesidades y están especialmente diseñadas para el agua de la vertiente mediterránea:

Sistema mypure CB: reduce el cloro y otras sustancias que afectan al olor y sabor del agua gracias a su filtro de carbón activado mejorado.

reduce el y otras sustancias que afectan al olor y sabor del agua gracias a su filtro de carbón activado mejorado. Sistema mypure Pro X2: además del filtro de carbón activado cuenta con un intercambiador de iones. Este último filtro permite reducir la cal del agua, proporcionando un agua con menor grado de dureza. Además, cuenta con un grifo de tres vías: agua caliente, agua fría y agua filtrada.

¿Te imaginas abrir el grifo y rellenar tu botella para ir a la Universidad, a trabajar o al gimnasio con el mejor sabor? Ahora es posible.

Ahorro económico, tarifa “joven” y fácil instalación

Seguro que ahora mismo te estás preguntando: “Pero...¿Cuánto me van a costar estos sistemas? ¿Serán muy caros? ¿Requieren de una complicada instalación?”

Según datos del Ministerio de Sanidad e INE, el coste medio del agua embotellada es de 0,21 euros por litro, frente a los 0,0017 euros por litro de media del agua del grifo. Por lo que los sistemas de filtrado Tuawa ofrecen ahorros muy sustanciales al cabo del año, en comparación con el uso de agua embotellada.

De esta forma podrás abrir el grifo y beber agua con el mejor sabor desde 8,95 € al mes con el sistema mypure CB, y desde 17,45 € al mes con el sistema mypure pro X2, y sin preocuparte de nada más. El envío a domicilio es gratuito e incluye un recambio de filtro al año, el único necesario.

Además, Tuawa tiene soluciones pensadas para el nivel de gasto y necesidades de la gente más joven, ofreciendo un plan especial para este grupo.

Por otro lado sistema de filtrado de Tuawa contiene un kit de autoinstalación para que puedas instalarlo tú mismo en tu hogar de forma sencilla y rápida, sin ningún tipo de obra. La empresa pone a tu disposición un vídeo tutorial y asistencia técnica por videollamada vía Whatsapp totalmente gratuita incluida, y si lo prefieres, pondrán a tu disposición a su equipo técnico para que te lo instale.

Cómo el agua filtrada puede solucionar el problema de los plásticos

Un 64% de la población mundial bebe habitualmente agua embotellada, cifra que en España se eleva hasta un 75%, según datos de Ecoembes. Además, una publicación de la Universidad de Queensland expone que la huella hídrica para producir 1,5 litros de embotellada es de 6 litros. Es decir, por cada litro de agua embotellada que bebes precisas de otros 4 litros para producirla, embotellarla y transportarla. Adicionalmente se generan envases plásticos que en el mejor de los casos se reciclan y en el peor acaban en vertederos ilegales o en el mar.

Sin duda, el uso de plástico se ha convertido en un problema que preocupa en todos los países. Es por esto, que aquellas personas que han tomado conciencia del problema y han reducido o suprimido el uso de plásticos, han visto en los sistemas de filtrado del agua del grifo una solución más sostenible y respetuosa.

Tuawa nace con el espíritu de reducir el consumo de agua embotellada en detrimento de un uso del agua del grifo, garante de calidad y de sostenibilidad. Sus soluciones de agua filtrada son la mejor alternativa para respetar y cuidar de la sociedad y el medioambiente, promoviendo la sostenibilidad a escala local y global. Ahora es tu turno…

