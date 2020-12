El covid da otra oportunidad a sectores tradicionales como el textil o el cartón

Lo mismo ocurrió con la ingente demanda de cajas de cartón para nutrir el notable incremento experimentado por el comercio electrónico y el reparto de comida a domicilio; o con materiales de construcción para todos aquellos que, tras pasar horas y horas encerrados por el confinamiento, detectaron la necesidad de hacer reformas en casa. Y es que, a diferencia del batacazo sufrido por sectores como la hostelería o el turismo en la Costa Blanca, otras industrias tradicionales no sólo no se han visto perjudicadas por la crisis del nuevo coronavirus sino que están logrando salir a flote e, incluso, incrementar plantillas y procesos productivos. Son los nuevos imprescindibles que ha dejado la pandemia.

La venta de productos a través de internet experimentó durante los meses del confinamiento porcentajes de crecimiento del 70% y hasta superiores en algunos sectores. Con la apertura comercial en las distintas fases, las cifras se fueron desinflando, pero lograron mantener cifras bastante por encima de los niveles pre-covid. Como ejemplo, basta con ver las previsiones para las próximas fiestas de Navidad. El sector calcula que el comercio electrónico tendrá una cuota de mercado un 30% por encima de los datos registrados en las Navidades de 2019, lo que se podría traducir en 4,2 millones de envíos en la provincia en el periodo que abarca desde el Black Friday hasta la víspera del día de Reyes.

Este ingente volumen de paquetería ha traído aparejado un incremento de la demanda en muchas fábricas de cartonaje. «Hemos tenido muchos más pedidos de cajas de los clientes que ya vendían productos online, pero también hay cada vez más empresas que no hacían venta online y que ahora nos piden información para meterse en ese mercado», explican fuentes de Vegabaja Packaging, uno de los principales fabricantes de envases de cartón de la provincia. La paquetería especial para el envío de alimentación y productos frescos por medio del e-commerce es una de las tendencias que más ha crecido estos meses para la firma radicada en Dolores, al igual que el embalaje para químicos o artículos de limpieza, que también ha aumentado de forma ostensible su producción.

Otro ejemplo es la eldense Cartonajes Salinas. Dedicada al «packaging» de lujo en cartón también ha conseguido hacer de esta crisis una oportunidad. A finales de febrero, a días del confinamiento, la compañía adquirió una planta de producción en Barcelona. No ha sido la única decisión arriesgada de la empresa fundada por Antonio Martínez. La firma ha fortalecido en plena pandemia su equipo de ventas en el exterior para tener presencia física en París, Nueva York, Londres y Bruselas, explican fuentes de la compañía. «El packaging siempre ayuda a vender. Cuando un cliente pierde ventas, como ha ocurrido en estos meses, recurre a nosotros para enseñar al mercado una imagen de su producto diferente y crecer en ventas», afirman. Y gracias a esto, en 2020 no sólo no tendrán pérdidas, sino que también cerrarán el año sin haber tenido que llevar a un ERTE a ninguno de los trabajadores fijos.

No depender de China

Otro de los sectores alicantinos al que el SARS-CoV 2 ha dado una nueva oportunidad es el textil. La necesidad de tejidos para producir mascarillas y otras prendas sanitarias para los hospitales y también para uso particular ha llevado a fábricas de esta industria, radicada en las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y la Foia de Castalla, a protagonizar una reconversión que ha roza los 10 millones de euros para no tener que depender del material comprado en China.

Empresas que adaptaron sus rutinas de trabajo para fabricar estos productos, afirman haber amortizado en pocos meses lo que en su día invirtieron. La contestana Comersan es un ejemplo. «Hicimos las primeras mascarillas de tela para nuestros trabajadores al principio del estado de alarma como medida de protección para ellos, porque no había aún ninguna normativa de prevención». Jorge Sanjuán, gerente de esta empresa, recuerda que los segundos en recibir sus máscaras reutilizables fueron familiares de sus trabajadores y amigos, que recurrieron a ellos por las dificultades para encontrarlas en el mercado. De ahí, al «boom» de la producción. Masymas, Consum, Economic Cash, El Corte Inglés o Eroski incorporaron a sus expositores los cubrebocas de la firma de Cocentaina, que en el momento más álgido llegó a fabricar hasta 80.000 mascarillas al día: desde la tela a los filtros y la confección.

¿El resultado? La firma no sólo ha cubierto la inversión que hizo en maquinaria, sino que también ha podido incrementar su plantilla y acabará cerrando el peor año para la economía de nuestro país y del mundo «como si hubiera sido un año normal».

Todo sin salir de casa

Las empresas que producen materiales de obra tampoco saldrán de ésta mal paradas. El confinamiento domiciliario y la apuesta de las empresas por el teletrabajo ha llevado a muchas familias a realizar pequeñas reformas en sus viviendas para hacerlas más confortables o crear un entorno de trabajo adecuado. «Muchas personas están destinando parte del dinero que se ahorran al no poder salir de casa en mejorarlas», indica Jordi Gómez, gerente de Extrusax, la factoría ubicada en Sax que se ha convertido desde su fundación en 2006 en uno de los mayores productores de aluminio de España. Otro de los aspectos que están contribuyendo al auge de las industrias dedicadas al tratamiento del aluminio es la capacidad infinita de este material para ser reciclado y su carácter sostenible, al reducir al máximo las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Y precisamente por la necesidad de estar más tiempo en casa, los cursos online y el reparto de comida a domicilio son otros de los servicios para los que más ha crecido la demanda en estos meses. Después de 25 años impartiendo clases en su academia Accadem, a Juan Gerrero y Carles Vila no les ha quedado otra que dar el salto a la red. La semipresencialidad implantada para reducir aforos en las aulas de la Universidad de Alicante, de la que se nutre principalmente su alumnado, y el temor de muchas personas a compartir espacios cerrados ha impuesto la docencia online en este centro de estudios, que combina la preparación de asignaturas de algunos grados y de oposiciones con la enseñanza de idiomas, con cerca de un millar de alumnos. «Antes de marzo no nos habríamos imaginado el auge de las clases online y ahora abarcan casi el 70% de nuestra actividad», explican.

Las plataformas de reparto de comida a domicilio no han parado de crecer en demanda y presencia. Como ejemplo, la firma Deliveroo ha incorporado desde que comenzó el estado de alarma a 200 restaurantes de la Comunidad a su «mochila» y supera ya de largo el millar. Entre los principales factores que explican este incremento está la comodidad del cliente. Pero es que, además, servicio ha sido un soplo de oxígeno para muchos negocios de hostelería a los que las restricciones o la limitación de aforos habrían impedido reabrir y que, con el reparto de sus platos, también han visto abrirse ante ellos una nueva oportunidad.

