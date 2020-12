Prevención. Lo único que podemos hacer por ahora para frenar la pandemia. ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar en Medicina Preventiva?

La pandemia llegó en marzo de golpe, como un huracán. Se tuvo prácticamente que cerrar el hospital y atender a enfermos covid. Hubo que estar en Urgencias y también en planta. Todo el hospital se orientó a enfermos covid, con todos los problemas que representa proteger tanto a pacientes y familiares como al personal sanitario, que vivió una época durísima. Ahí estuvimos en todas las medidas que se tomaron para proteger a trabajadores. A nivel de prevención fue duro, la peor época de mi vida laboral.

La tasa de contagios sigue alta. ¿Qué estamos haciendo mal la población?

Ahora estamos descendiendo, pero la naturaleza de las medidas que se han tomado son suaves. Aunque haya toque de queda la gente sigue pudiendo quedar durante el día. Los protocolos hay gente que los cumple y gente que no, y la economía sigue. Ahora el planteamiento es si va a bajar todo lo rápido que necesitamos. Se considera una tasa buena 25 casos por 100.000 habitantes y estamos muy lejos. Lo más probable es que vaya a una curva muy leve de descenso pero que lleguemos a Navidad, que es un periodo muy peligroso, con una alta tasa de transmisión comunitaria.

En un mes llega la campaña de gripe también...

La campaña de vacunación ha ido muy bien, se ha notado el efecto covid. La previsión es que circule muy poco este año. Estamos protegiéndonos mucho en los contactos interpersonales, y si se dan los datos del hemisferio sur, vendrá floja. Eso no quiere decir que no vaya a haber problemas si empezamos a recibir en Urgencias pacientes covid y de gripe.

Si todo va bien en menos de dos meses llega la vacuna contra el coronavirus. Han reclamado que Medicina Preventiva tenga un papel importante, frente a la Primaria...

Los servicios de Medicina Preventiva somos los mayores especialistas en vacunas específicas y complejas. En La Comunidad Valenciana ponemos 150.000 vacunas cada año. Esto recaerá sobre nosotros, y debe caer, porque debemos conseguir más de un 90% entre el personal sanitario. Si no lo hacemos, será difícil convencer a todos los demás. Los centros de salud serán fundamentales para la vacunación de la población general.

¿Cuándo podremos hablar de una vacunación para la población general?

Podríamos empezar en mayo. El efecto rebaño al estar rodeado de una mitad de población que esté vacunada, ya frena la pandemia.

Mayo. ¿Llegaremos al verano con normalidad?

Sí. Las nuevas generaciones no se dan cuenta de la importancia de las vacunas, ha hecho que casi no haya mortalidad infantil. Esta vacuna cambiará radicalmente en el panorama de la enfermedad.

Hablaba de convencer a la gente. Nunca se había visto tanto escéptico y antivacunas. ¿Qué ha pasado?

El nivel de miedo y ansiedad generado con el covid ha sido tan grande que no se puede comparar con el miedo a otras vacunas. Hay una minoría muy pequeña que es antivacunas y son muy militantes. Luego hay una mitad de la población que tiene miedo, es una enfermedad terrible. Temen cogerlo o tener efectos secundarios por la vacunación causa ansiedad. la mayoría dice que lo harán cuando se vacunen otros antes y vean que es efectiva. Y esos otros tenemos que ser los sanitarios. Ninguna vacuna actual tiene posibilidad de causar efectos adversos grandes y no tienen capacidad infectiva. No hay motivos para desconfiar.

La carrera mediática de los diferentes laboratorios, con los anuncios, las eficacias... ¿aumentan la desconfianza?

Sí. Esto no tiene parangón con nada que hayamos visto. Normalmente en el mercado para cada enfermedad hay una vacuna o dos. En esta ocasión han salido como setas. Todas las vacunas no son iguales, ni la eficacia que se calcula en los ensayos clínicos es la misma que en la realidad. Una vacuna con un 75-80% es muy efectiva. Ha habido años en los que la vacuna de la gripe ha tenido un 50% de eficacia. Y salva muchas vidas.

De todas estas, ¿cuáles tendremos en España?

La primera que va a llegar es la de Pfizer. Es una vacuna más cara, luego llegarán otras, todas ellas muy seguras, más baratas. Pero la primera es la de Pfizer, que hay que conservarla con ese ultracongelado que probablemente nos causará algún problema.

El Gobierno habla de inicio de vacunación en 2021. ¿Confían en ese plazo?

Esto debe tener una logística muy complicada. Yo creo que pensar que vamos a pensar a principios de febrero es lo más realista. Estamos hablando de que en la primera fase, de sanitarios, enfermos crónicos y cuidadores hay dos millones de personas. Va a ser muy laborioso.