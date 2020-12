Concejales de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante y de Vox, es decir, toda la oposición en el Ayuntamiento, han mantenido esta mañana una sentada a las puertas de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent en protesta por la actividad en esta instalación, que estuvo precintada por la Policía y que reabrió hace dos semanas para tareas de tratamiento de materiales pero no de acumulación. La protesta fue convocada por la Asociación Trekrural y la Plataforma de Vecinos Afectados.

El Ayuntamiento, que cerró la planta por falta de permisos, ha tenido que ceder por el auto favorable del Tribunal Superior de Justicia con el que cuenta la empresa y le permite valorizar residuos, es decir, realizar tratamiento aunque no lo pueden almacenar. Fuentes municipales explican, no obstante, que el asunto sigue en Fiscalía y que la Policía controla eventualmente la entrada de camiones para ver si la actividad se ciñe a lo que tienen autorizada.

Fuentes de la empresa Llegando a la Cima explican que tienen un auto judicial que avala su actividad y que cuentan con un informe jurídico del Ayuntamiento que les permite el tratamiento de residuos mientras siguen con las gestiones para obtener el permiso que les falta para poder almacenar.

Oposición

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que las instalaciones del vertedero Llegando a la Cima no tienen autorización para verter ni enterrar residuos. "Sin embargo siguen descubriéndose una cantidad ingente de plásticos, electrodoméstico y muebles cada vez que la lluvia provoca un desprendimiento en la cobertura superficial de los montones de áridos que dicen haber procesado", indica este grupo. El PSOE ha acompañado esta mañana a las vecinas y vecinos en sus reivindicaciones y han recordado que "el acuerdo al que llegó el Pleno de octubre era el de abordar la situación de Fontcalent en un plazo no superior a quince días. Apenas estamos a tres días de finalizar el plazo y parece que el puente de diciembre les importe más que los acuerdos del Pleno, porque no tenemos ninguna noticia de que vayan a constituir la comisión que las socialistas propusimos para empezar a trabajar cuanto antes. Los habitantes de este valle no se merecen la forma en la que este Ayuntamiento les ignora mientras hoy mismo hemos podido ver cómo siguen llegando camiones con todo tipo de residuos”.

También el grupo municipal de Unidas Podemos ha instado al bipartito a "solucionar de forma urgente los vertidos" de la empresa "Llegando a la cima" en Fontcalent. El portavoz municipal, Xavier López, ha mostrado su apoyo al vecindario de partidas rurales en una concentración con vehículos convocada por las asociaciones vecinales El salar, Los Monteros y Benvinguts de Fontcalent para protestar por "la actividad de una escombrera precintada ya en varias ocasiones y que sigue generando un impacto ambiental negativo".

Desde el grupo municipal denuncian la pasividad del bipartito ante la actividad presuntamente irregular de esta empresa e insta de forma urgente al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, a poner fin a la actividad de esta escombrera, que, según relatan los vecinos, recibe la descarga diaria de varios camiones. "La instalación, que arrastra un historial de precintos policiales y sanciones, continúa funcionando", recuerdan. Las quejas vecinales y el hartazgo por los antecedentes de la escombrera, han llevado a los vecinos a movilizarse, en lo que es la segunda concentración en menos de un mes.

El portavoz ha exigido al concejal de Urbanismo que "actúe de una vez y paralice la actividad de vertido de escombros. Que se ponga a trabajar para que la empresa asuma la restauración paisajística y la retirada y tratamiento de los residuos depositados en los terrenos". López ha recordado que este problema ambiental no es el único de Fontcalent, y exige "implementar una zona de afección del Paraje Natural para evitar actividades que puedan continuar dañándola". López considera que la Serra de Fontcalent, "ya cuenta con una saturación de instalaciones como la planta de tratamiento de residuos y otras actividades industriales que no solamente están dañando la calidad ambiental de la zona, sino que afectan directamente a la salud del aire de las partidas rurales que se encuentran próximas a ella".